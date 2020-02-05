〈盛群法說〉耳溫槍訂單激增數量超越去年全年 疫情干擾全年保守看待

MCU 廠盛群 (6202-TW) 今 (5) 日舉辦法說會，副總蔡榮宗表示，今年看好健康量測、安控、BLDC(直流無刷馬達) 與 TWS(真無線藍芽耳機) 等市場，其中，健康量測已接獲耳溫槍急單，達 260 萬顆，超越去年全年 200 萬顆，需求強勁，不過今年全年與首季營運，受武漢肺炎影響，仍保守看待。

盛群家電產品是主要營收來源，比重達 3 成，工控、健康量測各佔 1 成，其餘如 BLDC、安防、TWS 等皆在 1 成以下；健康量測、BLDC、安防、TWS 等應用占營收比重約 2 成，目前整體訂單能見度偏低。

蔡榮宗指出，去年健康量測出貨量約 4000 萬顆，今年武漢疫情升溫，耳溫槍訂單激增，開工至今日短短 5 日，已接獲 260 萬顆訂單，超越去年整年出貨 200 萬顆，血壓計、血糖計出貨也持續增加，估整體健康量測出貨量會有雙位數成長。

安防應用則因客戶陸續通過驗證，帶動一氧化碳警報器、緊急照明等物聯網產品放量，市場以中、韓兩地為主，今年出貨也將成長雙位數，上看 2000 萬顆。

BLDC 因具備低功耗、高性能優點，目前已有多樣產品採用，包括按摩槍、空氣清淨機、電風扇等電動工具，去年出貨逐季成長，全年出貨約 735 萬顆，今年可達 1000 萬顆，年增逾 3 成，為今年成長幅度最大的產品線。

TWS 方面，盛群以往主要承接品牌客戶的充電盒訂單，如 OPPO、小米等，去年 MCU 出貨量約 530 萬顆，而今年除充電盒，觸控 MCU 取代 P-Sensor、G-Sensor 用在耳機上的趨勢，目前接單 60 萬顆，通過驗證後，將放量挹注營運。

展望今年，蔡榮宗認為，受到疫情影響，中國當地暫停工作，估相關營收貢獻會在 3 月後，全年則因訂單掌握度偏低，仍保守看待。