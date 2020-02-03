比特幣隨疫情升溫上漲 1月份表現為7年來最佳

在全球不平靜的 1 月份之下，比特幣價格隨避險資產上揚，光是 1 月份最後一週的漲幅就達 10%，全月漲幅約 30%，寫下自 2013 年以來最佳的 1 月份表現。

2019 年底，比特幣價格收於約 7208 美元，自 2 月初已經攀升至 9300 美元上方，一度漲逾 9500 美元，至 2 月 3 日上午，報價維持在 9350 美元附近。

(圖表取自 Coindesk)

前次比特幣在 1 月有如此高的漲幅，是在 2013 年，當時月度漲幅達 54.5%。依過去幾年數據，比特幣 1 月表現往往影響全年走勢，2013 年是比特幣表現最佳的 1 年，而 2015 年 1 月份表現最差，當年價格也跌到 200 美元的低點。

比特幣今年 1 月的漲勢，起自美國無人機襲擊伊朗革命衛隊的最高指揮官，許多人視比特幣為避險工具，推升比特幣漲至 7339 美元。比特幣春節期間的推升，則來自對新型冠狀病毒的擔憂。

Digix 執行長 Shaun Djie 表示，比特幣近期價格的上揚，廣泛來看是經濟不確定性持續的結果，包括美中貿易關係仍未穩定、英國脫歐的疑慮，以及日韓貿易因素等等，風險都未實際消除，冠狀病毒疫情是最新的催化劑。

在這一點上，黃金與比特幣似乎出現相同方向的變動，金價也在本月飆升，目前來到 7 年多來的高點。

State Street 資深多元資產策略師 Marija Veitmane 指出，投資人仍然不相信股市有走高的條件，造成黃金及比特幣的上漲，在美國聯準會及全球央行全面寬鬆之下，黃金與比特幣均從中受惠。

分析師認為，比特幣今年即將出現獎勵減半，過去每逢此狀況，價格都會上揚，也是激勵近期走勢的因素。

Djie 表示，比特幣的上漲還得利於科技龍頭及華爾街的表態。他認為，Square 和 Facebook 的支持，對整個加密貨幣產業無疑是非常重要的，因為它驗證了分布式技術，以及擴大數位資產和加密貨幣空間，吸引主流投資者進入。