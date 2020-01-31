獲利百萬的投資人 告訴你應該關注這些基金

你知道百萬大戶通常熱衷哪些基金? 跟一般小資族的投資差異是甚麼?

賺進百萬的金賺大師，因為哪些投資行為不同，獲利跟著大不同!?

由於全球低利環境帶動，去年可說是股債市豐收年，從第四季以後，資金流向除了大量的配息需求之外，大多數投入股票基金的資金從去年初較為穩健的配置，轉向為積極的布局；而投入債券基金的資金另外相對較穩定。

年前「基金老司機」針對投資人的行為統計，有九成以上、曾經賺百萬的投資人皆以美元平衡型股債混和基金為配置，又以股票型基金佔大多數。

這群投資人透過股債混和型基金，投入安聯收益成長 - 穩定月收類股 (美元) 為主要，另外搭配新興市場債券基金，用以積極風險型股票型基金加上穩定的債券基金取得平衡。

除了股債混合型，科技類型基金和其他國家股票型基金也受百萬大戶群青睞，他們曾經同時持有上述標的和其他組合等多種組合。

例如「艾倫」操作六檔以上的基金，一年績效更是擁有 + 12% 以上，他多集中投資新興市場債券基金和全球大型均衡型基金加上科技股票。有安聯收益成長基金 - 穩定月收類股 (美元)、鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息)、富達世界基金 A 股累計美元、富達新興市場債券基金、富達全球科技基金、摩根新興市場股息收益 (美元)- 每月派息… 新興市場債券基金。(詳細介紹 >>> http://bit.ly/3b3uICj )

投資人「被動收入提早退休」也持有五檔以上基金，包含新興市場債券、摩根泰國基金、貝萊德世界黃金基金、貝萊德世界科技基金，並且曾經擁有一年 + 8.10% 績效。(詳細介紹>>> http://bit.ly/2UdHQys )

而「Way」則是單家基金品牌 - 安聯收益成長基金操作，持有美元、澳幣避險和南非幣避險搭配，讓他獲得一年 + 12.58% 績效，成立至今更有 + 16.09% 績效。(詳細介紹>>> http://bit.ly/2UcbtjS )

根據鉅亨買基金分析報導，近期由於武漢肺炎疫情影響，從武漢肺炎發源地與目前擴散情況來看，最壞情況下，亞洲周邊國家較可能受到衝擊，美國與歐洲受影響程度較小。鉅亨買基金建議投資人以全球股票型基金或美國股票型基金為資產配置核心，並避免資產過分集中於中國或亞洲，再搭配部分避險資產，以因應各種可能未來。

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