台灣東洋旗下肺癌用藥獲新健保給付 有助營運表現

台灣東洋 (4105-TW) 今 (31) 日表示，旗下藥品 TS-1 Capsule(愛斯萬膠囊)取得國內新健保給付，可適用於晚期非小細胞肺癌，預計 2 月 1 日起生效，將有助營運表現。

據國健署統計，肺癌長年是癌症死亡之首，也是全台第三常見癌症，肺癌主要分小細胞肺癌及非小細胞肺癌，其中非小細胞肺癌占整體肺癌近 85%，此外，在逾 1.1 萬個新診斷出非小細胞肺癌個案中，有近 6 成屬於晚期非小細胞肺癌。

東洋指出，雖然肺癌有不同治療方式，不過晚期肺癌多以針劑治療為主，亦或是患者治療意願低，導致肺癌治療有所阻礙，而愛斯萬膠囊屬於口服用藥，可讓病患免去侵入性治療。

東洋表示，愛斯萬膠囊是日本大鵬藥品研發藥物，授權給東洋在台灣銷售，目前愛斯萬膠囊的適應症，包括胃癌術後輔助性化療、治療無法切除晚期胃癌、局部晚期或轉移性胰臟癌、轉移性大腸直腸癌及局部晚期非小細胞肺癌等。

其他學名藥開發進度方面，東洋與國際藥廠共同開發的微脂體產品 Amphotericin B，已完成海外藥證送件，並取得 100 萬美元授權金，法人表示，若該產品有機會下半年取得藥證，東洋將可再獲 100 萬美元授權金，後市看俏。