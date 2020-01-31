信驊非BMC晶片業績今年倍數成長 營收比重上看1成

伺服器晶片廠信驊 (5274-TW) 今年衝刺非 BMC 晶片，預估業績在 Cupola 360 晶片帶動下，業績可望翻倍成長，營收比重上看 1 成，且因其搭配軟體出售，毛利率達 9 成，有助整體獲利表現。

信驊去年非 BMC 晶片營收比重約 6%，今年可望提升至 1 成以上，法人指出，信驊今年營收年增可達 2 成，約 30 億元，非 BMC 晶片業績約落在 3 億元左右，較去年 1.49 億元翻倍成長。

信驊 Cupola 360 晶片具備機內自主縫合影像技術，目前已供應給 Rogy 全景攝影機，初期供應套數逾百套，預計首季開始小量出貨，第 2 季後開始放量。

信驊考量營運多角化布局，因此從 BMC 晶片跨足非 BMC 領域，非 BMC 晶片預期將成未來營運第 2 隻腳，根據規劃，5 年內非 BMC 晶片的營收比重將上看 5 成。

而 Rogy 全景攝影機目前也在募資平台上進行預購，原訂募集金額目標 25 萬元，現已達 266 萬元，遠超過原先預期，顯現全景攝影市場大餅在創作者 (Creator) 趨勢帶動下，已逐漸壯大，相關供應鏈除信驊外，感測晶片廠原相 (3227-TW) 也提供每組 6 顆的 CMOS 影像感測器。