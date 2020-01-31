〈大聯大收購文曄〉公開收購期滿 收購數量達最高上限1.77億股 交易金額81億元

大聯大 (3702-TW) 今 (31) 日公布，本次收購文曄 (3036-TW) 普通股至昨日屆滿，參與應賣數量達 2.71 億股，達原先預定收購上限，實際成交數量 1.77 億股，約占文曄已發行股數 30%，交易金額 81.12 億元。

大聯大表示，公開收購條件包括最低收購數量須達 0.3 億股、公平會認定本件交易無須申報，條件均已成就，公開收購對價將由受委任機構在延長期間屆滿日後第 5 個營業日 (含第 5 個營業日)，即 2 月 6 日內支付予應賣人。

至於對價計算方式，大聯大將以實際向各應賣人收購的股數，乘以每股現金對價 45.8 元之數額，扣除應賣人依法應繳納之證券交易稅、匯費、郵資、集保、券商手續費及其他相關費用，並計算至「元」為止，不足一元之部分捨棄。

此外，因參與應賣數量超過原先預定最高收購數量，大聯大將依計算方式以同一比例向所有應賣人購買，辦理退還應賣有價證券則延長期間至 1 月 31 日。

大聯大公開收購文曄一案，原訂收購期間自去年 11 月 13 日起，至去年 12 月 12 日，不過因外界關切，大聯大在去年 12 月 10 日提出五點聲明，同時延長收購期間至今年 1 月 30 日止，並將公平會認定本件交易無須申報，增列為收購成就條件，使公平會有充裕時間對收購表示意見，最終在 1 月 15 日時成就所有收購條件，未來交割完成後，大聯大將成文曄最大股東，持股約 3 成。