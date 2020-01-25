〈鼠年產業景氣前瞻〉PCB高階製程躍主流 大者恆大審慎擴產迎景氣

PCB 廠及上游銅箔基板 (CCL) 去年有多家營收創高，受惠蘋果手機銷售報截，還有無線通訊將由 4G 轉為 5G 拉升需求，PCB 多家業者今年持續審慎擴產，產業今年仍有榮景可期待。

就整體 PCB 及 CCL 產業來看，去年一年處於美中貿易大戰氛圍，但是臻鼎 (4958-TW)、健鼎 (3044-TW)、華通 (2313-TW)、欣興 (3037-TW)、定穎 (6251-TW)、聯茂 (6213-TW)、台光電 (2383-TW) 與軟板業嘉聯益 (6153-TW) 營收都創新高紀錄。

以 2019 年來看，PCB 業考量美中貿易大戰的詭異氛圍，各家都沒有大幅擴張產能，不過營收突破新高，是靠既有產品加值，臻鼎及健鼎 2019 年都有機會賺超過 1 個股本，其中健鼎獲利最耀眼，法人估去年每股純益將達 11.11 元。

電子業市場景氣去年不算太好，EMS 廠忙著在非中國地區布局，展望今年，PCB 業仍審慎因應產能，不過高階製程如 HDI AnyLayer 仍是主流，有這類產能的業者今年仍然吃香，且各家也不盲目擴產；資本支出則以改善高階製程瓶頸為主。

如同今年燿華上半年開出南通新廠，每月產能 90-100 萬呎，但主要是接續上海青埔土地遭徵收的展華電子產能，實際上整體產能並沒有增加。

產業主要變數在臻鼎，臻鼎看好今年營收將再向上突破，其中包括印度組裝廠產能將開出，中國淮安廠、深圳二廠與秦皇島廠都將有擴充計畫，擴產態度較積極。

另外，去年 PCB 廠定穎、柏承 (6141-TW) 則處分在中國及桃園龜山不符效益的廠區，不僅有現金的流入，也有獲利美化帳面，整體 PCB 業競爭持續朝正面發展。