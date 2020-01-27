〈Q4財報搶先看〉TWS晶片旺季助攻 瑞昱去年每股純益將登高 原相則可望寫9年新高

去年 TWS(真無線藍芽耳機) 銷售頻傳捷報，其中晶片廠瑞昱 (2379-TW)、原相 (3227-TW) 出貨轉強，其中瑞昱第 4 季營收創高，單季獲利也可期，全年每股純益更上看 13 元創高，原相第 4 季營收也創高，全年受惠任天堂遊戲機熱銷，每股純益估逾 6 元創高。

瑞昱去年第 4 季受惠 TWS 需求回升、網通標案挹注，營運持平第 3 季，不過第 4 季底電視晶片有急單，帶動營收表現優預期，續創單季新高，達 166.85 億元，全年則衝破 600 億元；法人估，瑞昱去年營收創高，每股純益估達 13 元同步創新高。

原相去年第 4 季 TWS、滑鼠等業績皆較第 3 季成長，減緩遊戲機業績下滑逾 50% 的影響，營收達 19.38 億元，全年首度達 60 億元；法人估，原相去年每股純益逾 6 元，可望創 9 年來新高。

展望今年，研調機構指出，今年 TWS 銷售將達 2.3 億副，年增 91.6%，且對比手機年銷量 14-15 億台，TWS 仍有很大的成長空間，加上今年 5G 手機陸續問世，市場迎來換機潮，TWS 晶片出貨仍可望續揚。

此外，今年 TWS 還有另一重點是 ANC(主動式降噪) 功能，隨著蘋果 AirPods Pro 熱銷，非蘋陣營品牌廠也將陸續跟進，瑞昱、原相營運都可望受惠。