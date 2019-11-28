〈兆豐投資展望會〉別怕外資年底結帳閃人 可望一路買到明年4月

兆豐投顧董事長李秀利今 (28) 日指出，即便時序已逐漸進入年底，也無須過於擔心外資結帳閃人，原因在於「今年外資才做多一季」，看好 12 月仍是向上走的行情，外資甚至可望一路買到明年 4 月，加上國內總統選舉行情即將到來，明年第一季指數進行新一波上攻可期。

李秀利表示，從籌碼面來看，外資在第三季終結賣超趨勢後開始新一波的買超，配合技術面在 11000 點以下 20 個月的大盤整期結束，提供下檔有效支撐，象徵台股進入另一波上升走勢中。

兆豐投顧統計，從 2000 年以來至今，外資平均每年在 1 月買超機率最高達 79%，其次是 12 月的 74%、4 月的 68%，而平均買超金額最多則是落在 4 月和 1 月，因此，李秀利認為，本波外資買超可望延續至明年 4 月。

而進入明年 1 月後馬上將迎來國內的總統大選，李秀利表示，以台股過去總統選舉的經驗，不論選舉結果為何，在不確定因素消失後，選後股市多以上漲反應。

另一方面，美國在明年 11 月也將進行大選，依過去 10 次美國總統選舉的經驗，投票日前一年開始，美股有 90% 的上漲機率，尤其美企業獲利預估在明年將有 9.5% 的成長，有利美股走多，為台股提供多方動能。

李秀利說，美國富豪彭博宣布競逐民主黨總統候選人資格，將威脅美國總統川普的選情，但反而有利股市表現，原因在於，「如果川普穩勝，就不容易放利多」，在勁敵出現的狀況下川普接下來可能將未來四年連任的利多都先釋出，也就是積極端出政策牛肉，只要聯準會繼續寬鬆的立場不變，股市繼續衝高可期。