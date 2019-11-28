〈新光金法說〉新光銀財管強勁、元富證自營亮眼 金控獲利三大引擎確立

新光金 (2888-TW) 今 (28) 日舉辦線上法說會，除了核心子公司新光人壽獲利穩健以外，新光銀行財富管理收入強勁，年增近 2 成，今 (2019) 年全年可望達到財富管理收入雙位數成長目標，另外元富證去年納入新光金 100% 子公司後，自營操作亮眼，且經紀業務市場排名第六名，對金控的獲利貢獻，已成新光金第三大獲利引擎。

新光銀行部分，放款餘額達 5857.1 億元，年初至今成長 3.3%；消貸業務穩健，房貸及無擔消貸放款分別較年初增加 3.8% 及 4.3%。新光銀行第四季將維持消金業務成長動能，同時推動國內企業放款及參與信評良好之海外企業聯貸案，全年度放款目標維持 6%。

受市場競爭及美國聯準會降息影響，新光銀第三季存放利差較前一季下降 2 bps 至 1.80%；淨利差維持前一季水準為 1.43%

新光銀財富管理收入達 18.8 億元，較去年同期提升 18.5%，銷售動能來自基金及海外有價證券，手續費收入分別較去年同期成長 23.2% 及 32.2%。第四季將聚焦投資類商品，並搭配分期繳及外幣保單銷售，致力達成 2019 年財富管理收入雙位數成長目標。此外，為吸收新資金及開拓新客源，新光銀行將持續辦理優利存款，並針對不同客群推動網路行銷活動。

資產品質穩健，逾放比及呆帳覆蓋率分別為 0.20% 及 635.07%，優於業界平均。新光銀行將持續管控資產品質，穩健獲利。

元富證券部分，自營業務成長強勁，元富證券合併稅後純益較去年同期成長 31.1% 達 13 億元。經紀業務市佔率自前一季的 3.62% 提高至 3.69%，市場排名第六。2018 年第四季起元富證券已納為百分之百持股之子公司，其獲利全部反應於金控，成為新光金控獲利的第三引擎。