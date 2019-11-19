新光金大公主列民眾黨不分區立委第7名 依規定不用辭去副總職

民眾黨今 (19) 日公布不分區立委名單，其中新光金 (2888-TW) 大公主、新光人壽副總經理吳欣盈排名第 7，外界質疑若當選，是否涉及金融機構負責人兼職及利益迴避問題，不過，根據現有法令規定，吳欣盈若出任不分區立委，依現有規定，應不用辭去新光人壽副總一職。

民眾黨不分區立委名單今天出爐，原先黨主席柯文哲想要提滿 34 席，不過考量個人意願，最終名單只有 29 人，其中，新光大公主、新光人壽副總經理吳欣盈名列第 7。

由於吳欣盈目前還是新光人壽副總經理，加上新光家族色彩，未來若進入立法院財委會，質詢金管會主委是否涉及利益迴避問題，若真的擔任立委，是否還可兼任新光人壽副總經理，成為外界關切議題。

金管會主委顧立雄今天出席「2019 New Futures 期貨學術與實務交流研討會」，會後被媒體問及新光壽副總吳欣盈列入民眾黨不分區立委第 7 名，是否涉及金融機構負責人兼職及利益迴避問題，他表示，「確定選上了再說」。

不過，目前法令規定，金管會並未明確規範保險業「副總經理」不得兼職。根據「保險業負責人應具備資格條件準則」第 3 條規定：保險業董事長、總經理或與其職責相當之人不得擔任非保險相關事業董事長、總經理或職責相當之人。但擔任財團法人或非營利社團法人職務者，不在此限。也就是說，吳欣盈若出任不分區立委，依現有法令規定，應不用辭去新光人壽副總一職。