顧立雄提三招投保建議 以因應第三人生

金管會主委顧立雄今 (28) 日出席「第三人生專題論壇」時表示，台灣邁入高齡社會，使得現代人退休後，還有約 20 年可以過活，多了所謂的「第三人生」，顧立雄建議應該透過保險因應退休後生活，並提出「及早規劃長期照顧保險及優先考慮年金保險」等三招建議，以提早規劃自己的第三人生。

顧立雄表示，隨著醫療的進步和公共衛生的改善，讓人類平均壽命在持續增加，據內政部統計資料，2018 年台灣 65 歲以上人口已超過 14%，邁入高齡社會，且國人平均壽命已達 80.7 歲，且朝上升趨勢發展。長壽帶來的影響是相當深遠的，使得現代人退休後，還有約 20 年可以過活，多了所謂的「第三人生」。

顧立雄說，過去可以輕易找到許多針對不同人生階段的建議，但卻較少有人為老年期間提供完整的規劃，可以說台灣在健康及財務面等議題，仍有許多問題還未解決。

顧立雄表示，想擁有豐富第三人生，在實務上，要提前思考退休金議題，及退休後長照與醫療的需求，因此財務、醫療、照護等元素，都必須串聯起來。

顧立雄指出，這個議題不僅僅是民間需要思考，政府也扮演協調供給與需求的重要角色，金管會持續透過相關金融政策，鼓勵金融機構開發符合民眾退休需求的金融商品及服務，並結合醫療、安養等服務機構的資源，提供退休生活所需資金及安養照護服務，使民眾可預為規劃老年生活。

顧立雄表示，保險所提供的社會安全功能，是老年生活規畫中不可或缺的一項金融服務。

因此，金管會對於透過商業保險協助國人規劃退休後經濟安全與醫療照護，極為重視，已將「促進多元保險保障，發揮保險安定社會人心功能」納入「金融發展行動方案」，除提供監理誘因鼓勵業者研發高齡化社會相關保險商品外，顧立雄並建議民眾規劃以下投保建議：

1. 及早規劃長期照顧保險及優先考慮年金保險：長期照顧保險可因應疾病或意外事故傷害，導致失去日常生活能力的情形，提供長者長期看護服務；年金保險則可彌補長者因退休金的不足，滿足老年生活費用需要。

2. 保單活化：為活化高齡者保戶資產，本會已開放保戶得在不增加保費支出之情形下，選擇以其原持有含死亡保障的保單，轉換為老年所需要的健康保險或年金保險。

3. 投保小額終老保險：小額終老保險保費較其他同類型壽險便宜，民眾可透過小額終身保險低保額、低保費的特性，建構基本保險保障。金管會於 2016 年底訂定「小額終老保險相關規範」，並於本年提高保額上限至 50 萬元與放寬繳費年限，來滿足高齡者基本保障需求。