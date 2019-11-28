香港法案生效 瑞銀：美中談判初步協議年底前難拍板

美國總統川普正式簽署《香港人權與民主法案》，市場關注川普此舉是否為美中貿易談判埋下不確定因素，瑞銀表示，此舉不至於讓美中貿易關係急轉直下，但預估今年底前達成初步協議機率不高。

瑞銀預期，美中貿易談判過程中，美國要求中國別讓人民幣大幅貶值，因此預期人民幣對美元將在 7 元區間震盪，但如果美中因為關稅加徵、香港問題導致談判破局，人民幣則可能進一步貶破 7.2 元。

川普今天簽署《香港法案》與《禁止商業出口涵蓋軍用品給香港警方法案》，引發中國與港府急跳腳，砲轟美國干涉中國內政，由於時值美中貿易談判時期，外界擔憂《香港法案》生效恐破壞美中關係。

瑞銀今 (28) 日舉行 2020 經濟展望記者會，瑞銀財富管理投資總監辦公室董事及股票分析師陳彥甫表示，《香港法案》是美國國會通過，不論川普簽不簽法案最後仍會生效，川普簽署法案一定會引來中國抗議，但不至於嚴重到影響美中貿易談判。

陳彥甫表示，美中貿易談判今年底前達成第一階段協議機率不高，預估雙方協議談判將採分階段逐步達成協議。

陳彥甫進一步指出，美國將原先預定 8 月加徵的關稅延後到 12 月中旬實施，因此雙方是否達成初步協議則要看「12 月中取消加稅或將加稅時程往後延」。

陳彥甫解釋，如果雙方達成初步協議，則 12 月中旬的加稅就會取消，如果無法達成協議，預估加稅動作將往後延，原因是如果如期實施加稅，雙方就無法繼續談下去，換言之，12 月中旬美國對於加稅態度將成觀察談判成敗的重要訊號。

此外，美國對中國加徵關稅是否調降，目前美國只對中國採取延後加稅但未調降稅率，因此如果美國願意調降稅率，反映雙方談判朝正面方向發展。

星展集團則認為，美中貿易談判仍有不確定性，研判美國取消關稅機率低，雙方初步協議主要聚焦美中都能受惠的農產品，以豬肉來說，降低關稅可緩解中國豬瘟問題，美國則可以此安撫農民不滿。