〈群益期貨〉中美貿易談判面子問題

川普表示中美雙方已非常接近第一階段協議，但也說現在是陣痛期，他雖表明盼望香港一切順利，但卻在今天簽署了「香港人權與民主法案」及「香港保護法」。即使川普曾表示香港的抗議活動令中美貿易談判複雜化，但光看從十一月以來中美談判角力下雙方的股市表現，美國股市轉強，而大陸股市則轉弱，顯示打出香港牌，美國是得利的一方，拿了好牌，當然得繼續打下去，擺明是不給習近平面子。

中美貿易談判中，天然氣是否能納入談判議題，原本令人期待，因為天然氣是乾淨能源，每年自十月一日後中國正式進入污染防治期，中國每年自美國進口液化天然氣也快速成長；但中國在談判過程中卻採兩面手法，哪怕雙方釋出即將達成第一階段協議，也可能納入天然氣採購，然而中國同時又準備於 12 月時透過中俄元首互動視頻連續啟動東線對華供應天然氣，且中國民間企業最近還和以色列公司簽訂 15 年的天然氣長約，擺明不給川普面子。

關於農產品採購的議題，中國要求美國自 5 月之後所加徵的關稅都要取消，而川普原則上似乎只同意取消於 12 月 15 日對價值 1,600 億美元商品所加徵的關稅，還表示若中國要的更多，那就必須要做出更多讓步，堅持要求中國在採購農產品上作出具體的承諾。然而最近中國反而向巴西採購更多的農產品，巴西穀物出口商協會報告表示 2019 年巴西玉米出口量預估將創新高 4,100 萬噸，較上年度的 2,280 萬噸大增 80%，在此之前的歷史新高是 2015 年的 3,070 萬噸，也就是最好的證明。

巴西是農產品出口大國，巴西里爾跌到歷史新低，以巴西農產品出口商的角度，競爭力因貨幣的貶值大幅提升，創造了中國向巴西採購更多農產品的環境；哪怕關係、交情再好，價格還是很重要的，沒有人想做冤大頭，更何況中美關係本來就不怎麼好，上次採購豬肉就因為價格問題沒談攏而破局，農產品的問題也是一樣，再加上川普在香港、台灣議題上壓根兒不給習近平面子，看來習近平也沒有要在農產品議題上為川普選情抬轎的想法。

但雙方的領導人都深知「和則得利」的道理，川普表示目前已經是接近達成第一階段協議前的陣痛期，這句話的意思是，孩子終究還是要生，只是過程會很痛；中國要一個平等的協議，而美國要一個好的協議，最終只會在取得既平等又算好的交集部份，大家坐下來簽署有限的協議。

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