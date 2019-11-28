需求小幅回溫 宏齊Q4營運可望優於Q3

鉅亨網記者林薏茹 台北 2019年11月28號11點1分

LED 封裝廠宏齊 (6168-TW) 今年第 2 季起，營運飽受美中貿易戰影響，不過，第 4 季需求已小幅回溫，營運可望優於第 3 季，至於 Mini LED 與 VCSEL 等新應用，除 Mini LED 4 in 1 RGB 顯示屏今年初已小量出貨外，其他包括 Mini LED 背光的電競與高階電視應用等，仍在送樣階段。

宏齊表示，受到美中貿易戰影響，今年第 2 季起，LED 需求開始放緩，導致第 2、3 季表現不佳，第 3 季營運旺季不旺，但目前看來，第 4 季需求小幅回溫，看好本業可優於第 3 季。

MIni LED 進度方面，宏齊 Mini LED 背光的電競與高階電視應用，仍處於送樣階段；Mini LED 4 in 1 RGB 顯示屏，已從今年初開始小量出貨。VCSEL 方面則主攻人臉辨識應用，目前也在送樣階段。從營收占比來看，消費性產品占比達近 5 成，顯示屏逾 4 成，Mini LED 占比不到 5%。

由於中國客戶財務週轉出現困難，導致付款延遲，宏齊第 2 季提列備抵呆帳損失，待客戶付款後再行迴轉，也因此拖累第 2 季營運表現，單季轉虧，稅後虧損 6332 萬元，每股虧損 0.03 元，第 3 季則受到業外投資損失影響，營運續虧，每股虧損 0.04 元。