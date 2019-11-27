〈弘憶股法說〉新代理產品線逐步發酵 明年營運將再較今年成長

IC 通路商弘憶股 (3312-TW) 今 (27) 日舉辦法說會，總經理劉彥輝表示，明年 TWS 晶片出貨仍會成長，且既有業務 OTT 機上盒、網通持續挹注，耕耘已久的氣體傳感器也開始發酵，同時積極拓展代理新產品，預計明年營運將持續成長，獲利也可維持現有水準。

劉彥輝指出，TWS 晶片已更新至第 2 、 3 代，客戶也逐漸轉往中高階市場，目前開始小量出貨第 3 代附有 ANC 功能的 TWS 晶片，明年首季可望量產，隨著 AirPods 推出 ANC (主動式降噪) 功能，預期其他業者將跟進，市場滲透率看增。

此外，第 4 代 TWS 晶片除了 ANC 外，也將增加 VAD(語音喚醒) 功能，但控制藍芽耳機可用觸控、按壓等方式即可，因此預計需求並不大。

OTT 機上盒在今年第 4 季已開始導入第 2 代產品，預計明年第 2 季開始貢獻營收，網通標案則獲中國移動選為瑞昱 (2379-TW) 產品代理商，可望持續挹注營運表現。

至於單一代理產品線營收占比過大，財務處副總林哲仁表示，先前還有代理 TOSHIBA ，當時比重約 40%，後來終止 TOSHIBA 代理，目前主要代理產品營收比重高達 85%，原先預計今年目標要降低比重至 70-75%，但產品銷售暢旺，今年仍無法達成原先目標。

法人指出，瑞昱今年全產品線皆成長，前 3 季營收較去年同期成長 30.11%，弘憶股作為瑞昱主要合作供應商，包括車用乙太網路、TWS 晶片、藍芽晶片等出貨也同步強勁，今年前 3 季營收成長 28.02%。