〈弘憶股法說〉Q4挑戰全年最高峰 全年營收將創近4年新高

IC 通路商弘憶股 (3312-TW) 今 (27) 日舉辦法說會，總經理劉彥輝表示，第 4 季 TWS(真無線藍芽耳機)出貨轉強，加上網通標案挹注，營收將挑戰全年最高峰，法人估，弘憶股第 4 季營收可達 35 億元，全年營收估達 124 億元，與第 4 季同創近 4 年新高。

財務處副總林哲仁指出，弘憶股第 3 季營收成長，毛利率下滑，主要有兩個原因，包括認列銷貨折讓、出貨量大使得議價空間有限，影響毛利率較上季衰退，另外還有新台幣升值，匯損等，影響每股純益低於上季。

劉彥輝指出，今年前 3 季受惠貿易戰帶來的轉單效應，帶動營收大幅成長，原先預期轉單只到第 3 季，但目前看起來，動能可望持續，預計第 4 季營運將持續成長。

依產品面來看，TWS 今年第 3 季出貨動能轉弱，營收比重下滑至 5-7%，預計第 4 季隨著市場銷售暢旺，出貨將轉強，是今年出貨高峰，但營收比重因標案挹注，估仍將是個位數百分比。

海外 OTT 機上盒方面，第 3 季營收比重約 10-13%，出貨達最高峰，預計第 4 季出貨趨緩，網通標案自第 3 季末開始挹注，第 4 季單季將優於前 3 季合計。

弘憶股第 3 季稅後純益 0.47 億元，季減 6.09%，年增 31.84%，每股稅後純益 0.39 元。前 3 季稅後純益 1.22 億元，年增 6.46% ，每股純益 1.03 元。