【群益投顧】權值股回穩，低基期大型股跌深強彈助攻，指數完全回補MSCI權重調整下殺高點

一、盤勢分析

今 (27) 日大盤呈現開小高震盪攀高走勢，三大權值龍頭股王大立光、台積電與鴻海連袂反彈，其中大立光盤中漲逾 2%，表現最強勢。今日盤面延續近期缺乏較完整強勢族群的態勢，以個別股表現為主。低基期跌深面板股大漲，群創盤中大漲逾 9%，友達也一度漲逾 6.6%；被動元件、矽晶圓股等，也表現相對強勢；根據 IHS 統計，電視面板價格自今年 6 月開始逐月急跌後，部分大陸面板廠陸續調降產能利用率，韓國兩大面板廠也將 LCD 產能轉為 OLED，在面板廠試圖減產阻止面板價格進一步下跌壓力下，11 月各尺寸電視面板價格出現止跌。個別近年營運不佳的跌深 PCB 股，如景碩 (3189)、銘旺科(2429) 等，盤中分別一度逼近與攻上漲停，吸引市場目光聚焦。

二、盤勢預估

美股進入感恩節連假，明 (11/28、週四) 日感恩節股市休市，次日 (11/29) 也提前休市。研判，一方面美股變數減少，再則歷史經驗來看，佳節前後美股都表現相對不錯，使得今日台股在 MSCI 權重調整壓抑因素告一段落後表現強勢。但預期在外資進入休假期下，盤勢波動區間將收斂，以具備內資概念為主的題材股較有表現空間。在預期短期盤勢波動區間將呈現相對收窄態勢下，操作上建議擇強勢中小型股，守技術面短線操作因應。觀察今日盤面最弱勢的個股之一的智邦 (2345)，股價 10 月中見高後，近 1 個多月呈現明顯逆盤勢走弱態勢；而拉長時間做觀察，智邦去(2018) 年年中開始，便展開明顯強勢於大盤的波段上漲走勢，近期的走弱，折射出二個比較重要的意涵，其一是 5G 概念的相對退燒 (挹注力相對轉弱)，而更重要的是，階段基期調整相當明顯(分歧)，過去二年股價不斷破底的面板雙虎今日的明顯相對強勢，也反映此一態勢。食品股佳格(1227) 本周大漲，是否折射出那些具參考性的意涵? 觀察整體食品股走勢，實際上是偏弱的，其中油脂相關的大成近期亦表現相對強勢，而泰山 (1218) 更是早從 9 月便展開一小波強漲走勢，今 (27) 日則出現比較明顯的震盪拉回走勢。相關食品股的股價脈動，拉出二個較具參考意義的方向，其一是旺季題材的發酵，冬天是油脂需求旺季，而接下來頗多假期，包括耶誕節、元旦、寒假乃至農曆春節長假，都有助於食品消費需求。而佳格的強漲與泰山的轉震盪，同樣彰顯在聚焦個別題材族群之時，亦應留意股價基期的位置與輪動。其二，假期消費題材受惠的還包括觀光、航空、超商百貨乃至遊戲軟體股等。此前的上市生技股王康友 - KY(6452)今日除權息後，股王位置讓給了麗豐 - KY(4137)，但康友除權息首日股價一度大漲 9% 上下。公司此前表示，今年輸液本業在小廠退出、供給減少，產能利用率提升並調高售價，毛利提高中，若單純以輸液來看，前三季毛利、營益率皆是新高。

三、強勢股

電子：

群創 (3481)、奇力新 (2456)、景碩 (3189)、宣德 (5457)。

非電子：

康友 - KY(6452)、奈米醫材 (6612)、長榮航 (2618)、國喬 (1312)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據