投資哈爾濱銀行遭爆被接管 富邦金否認並強調中國布局穩健

富邦金 (2881-TW) 近年積極布局中國，但今 (27) 日周刊報導，富邦金重金入股的中國哈爾濱銀行，已遭中國政府接管，對此，富邦金聲明否認，強調哈爾濱銀行並非被中國政府接管，只是股權轉讓，營運穏健度將更佳。除澄清哈爾濱銀行並非被接管，富邦金也說明中國布局現況，強調所有中國布局營運穩健。

據《鏡週刊》報導，總部位於哈爾濱市的哈爾濱銀行，隸屬中國金融巨擘肖建華創辦的明天系集團，肖建華 2 年前被中共國安人員從香港帶走，至今音訊全無，中國後續積極清理旗下公司，其中，富邦金轉投資明天系集團的哈爾濱銀行日前也被接管，隨著明天系集團旗下公司被清查，也打亂富邦金在中國的布局。

對於周刊報導，富邦金控表示，富邦人壽投資的哈爾濱銀行最大股東是哈爾濱市政府，主要經營團隊也是哈爾濱市政府指派；「明天系」原來只是哈爾濱銀行的股東之一，哈爾濱銀行並非被中國政府接管，而是明天系的股權轉讓給哈爾濱市政府相關企業，在中國政府增加持股後，其營運穏健度將更佳，最近哈爾濱銀行股價上漲，也是反映這個事實。

整體中國布局方面，富邦金表示，做為兩岸三地最完整的金融平台，富邦金控在中國的銀行布局領先同業，金控 100% 持股子公司富邦華一銀行，以及持股近 20% 的廈門銀行營運均穩健；富邦銀行 (香港) 營運也良好，存放款持續成長。

富邦金進一步指出，2008 年富邦金透過富邦銀行 (香港) 參股廈門銀行，首開台資金融機構參股陸銀的先河，2018 年富邦金控「截彎取直」直接持股廈門銀行，具有再推升富邦金控投資布局及強化資本運用的效益。廈門銀行的最大股東是廈門市政府，主要經營團隊也由廈門市政府指派，自富邦參股以來，廈門銀行營運績效亮眼，資產品質也良好。

截 2019 年 6 月底，廈門銀行總資產達人民幣 2349 億元，自 2008 年起算年複合成長率高達 29%；2019 年上半年，純益達人民幣 7.68 億元，年化純益較 2008 年增長了 6 倍多，年複合成長率近 21%。

富邦華一銀行為富邦金控深耕中國市場的重要平台，2019 前三季存、貸餘額皆創新高，較去年同期分別成長達 42.1%、26.8%，帶動資產規模大幅提升 24%，達人民幣 851.47 億元。

富邦華一銀行 2019 年前三季稅後純益較去年同期成長 80.2%，主要來自利息淨收益持續穩定成長，且金融商品收益增加；資產品質維持穩定，截至今年 9 月底止，逾放比降至 1.26%。

富邦銀行 (香港) 營運良好，存放款均持續成長，放款維持穩健策略。截至今年上半年放款餘額年成長 4.7%，資產品質穩健，逾放比降至 0.45%，存款溫和年成長 4%，持續增加以因應市場流動性。截至今年前 9 月獲利達新台幣 23 億元。

富邦金表示，針對媒體的偏頗報導，造成外界誤解，影響富邦金控品牌聲譽，富邦金控深表遺憾。