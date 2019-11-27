11月面板價格止跌 明年Q1景氣可望提前復甦

面板業今年逆風，但在中國廠商持續調整產能、韓國廠商關廠等效應帶動下，11 月面板價格止跌回穩，IHS Markit 顯示部門研究總經理謝勤益表示，市場傳韓廠正考慮再調整 7.5 代線產線，將有助整體供需恢復穩定，最快明年第 1 季面板產業可望復甦。

面板價格止跌消息激勵下，群創 (3481-TW) 今 (27) 日爆出 40 萬張成交量，終場上漲 7.23%，創近 3 個月新高、友達 (2409-TW) 也有近 4% 漲幅，帶動同族群彩晶、淩巨表現也不俗。

謝勤益指出，日前日本松下電機宣布將於 2021 年停止液晶面板的生產，但由於該產品全球占比不高，預期對整體液晶面板市場供需影響不大，另一方面，韓廠關閉 8.5 代線後，也傳正考慮調整 7.5 代線廠，預期可有助於緩解整體市場供需狀況，面板價格復甦可望提前至明年第 1 季發生。

市場人士也分析，電視面板價格從今年 6 月開始急跌後，在中國面板廠調降產能、韓廠將 LCD 產能加速轉作 OLED，讓 11 月各尺寸電視面板價格出現止跌，雖未見回升跡象，但展望 2020 年，預期面板價格將不會如 2019 年一樣急跌，可望在明年日本東京奧運帶動換機需求下，緩步上漲。

根據研調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 調查，第 4 季全球液晶電視面板市場供需比逐步收斂，主要受惠中國雙 11 購物節、農曆春節備貨需求，加上廠商調節產能影響，11 月主流面板價格全面止跌，預計 12 月價格將維持，其中 39.5-43 吋，因外銷備貨需求強，價格回穩，49-50 吋，也因供給規模控制，價格止跌回穩。