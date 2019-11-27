

◆盤勢分析

1. 美國 11 月經濟諮商局消費者信心指數報 125.5，預期 127.0，美國 10 月季調後新屋銷售年化總數報 73.3 萬戶，預期 70.9 萬。美中協議樂觀消息持續主導市場情緒，迪士尼和百思買等零售股表現出色，鼓勵華爾街擺脫疲軟的經濟數據，三大指數再刷歷史新高，週二美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.50 至 0.22％，美股四大指數短期高檔盤堅。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利於多頭延續。

(2) 均線：支撐為月線（約在 11,540 點附近）至 10,500 點，壓力為 11,800 點附近。

(3) 技術指標：KD 開口閉合，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 144 點附近，壓力為 147 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值大於 50，短線偏多。近期法人著墨較深的族群包括 IC 設計、蘋概、5G 受惠股、生技等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能收復 5 日線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，5G、半導體、PCB、蘋概、工業 4.0、生技、內需、運動風、金融、車用、集團股。

5.2454 聯發科 26 日在大陸深圳舉行自家首款旗艦級 5G 手機晶片發表會，同時間也在台北召開記者會，由蔡力行親自主持。聯發科該款 5G 晶片正式命名為「天璣 1000」，預計在 2020 年農曆春節前、搭載客戶新機一同上市。

6. 生策會昨（26）日舉行理監事會議，前中研院院長翁啟惠以最高票當選新會長，無罪定讞後，業界給予的專業尊重和肯定！另外，前台大校長楊泮池、廣達電腦董事長林百里和中國附醫董事長蔡長海則出任副會長，亦即未來生策會將以新藥和智慧醫材並行方向推動產業政策，助推台灣生技產業前進國際，對國內生技產業將可正面解讀。

7. 中國大陸 5G 智慧手機將在 2020 年全面爆發，為了搭配行動裝置無線通訊升級，WiFi 6 規格可望大規模被應用在路由器（Router）、智慧家庭及 PC 等領域。法人看好，三大電信商為拚 5G 帶來的高速網路布局，WiFi 6 網通標案可望在 2020 年到來，長期進攻相關市場的瑞昱（2379）可望大搶標案商機。

8. 遊戲大廠智冠（5478）昨（26）日表示，智冠今年前三季每股純益 3.65 元，不僅優於去年同期的 1.97 元，更攀上七年來單季新高，看好子公司網龍新款手遊《黃易 M》近期上市後，將吸引大批玩家消費，進一步挹注智冠未來獲利走揚。

