挺過MSCI最大賣壓 備戰摩台！今周選結算當小考

MSCI 季度調整今 (27) 日生效，台股大盤昨 (26) 日最後一盤爆出 883 億元超級大量，指數最後一盤僅小壓 40 點，大盤仍以上漲 15.24 點、11576.82 點作收，成交值達 2001 億元，將原先預估外資被動式資金將調節高達 500 億元的最大賣壓，完全消化。挺過 MSCI 調整最大賣壓後，緊接著多空將備戰 28 日的 11 月摩台指結算，今天的周選擇權結算，就先當作小考吧！關鍵密碼為 11617、11637 與 11661 點。

多頭的第一目標，仍是 11600 點關卡，尤其昨日最後一盤被打壓的 40 點必須儘快收復，11617 將是第一個檢視多方信心與強度的關鍵，站穩後再往 11637 與 11661 點挑戰，如能衝過 11661 點並站穩，11668 絕非最終目標，軋空攻勢再起，不排除直接挑戰 11700 點！不過如受到周選結算干擾，11600 點未能站穩，11588 點守穩，短多仍掌控盤權，下方關鍵墊高至 11555 點，如棄守 11526 點，則進入月線

攻防區。

本周除了電子三王等權值股外，證交所舉辦的 5G 業績發表會登場，點名包括聯發科、PA 三雄，以及中磊等 5G 等中重量級個股登場，而這些中型個股，向來為內外資法人作帳最愛，如能趁勢帶動人氣，可望提振台股多頭士氣，再發動一波攻勢，也不令人意外。

台股因 MSCI 季度調整，昨日單日爆出 2001 億元大量，因此昨日的日 K 線將是日後重要關鍵，11600 點關卡只要能夠站穩，台股將有機會展開今年的紅包行情！(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)