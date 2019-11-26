【群益投顧】大盤因MSCI權重調整5日均線得而復失櫃買人氣股買盤動能回溫

一、盤勢分析

美股前一個交易日隨芯片與科技類股領漲，激勵四大指數全面走揚，其中以費半勁揚 2.43% 漲幅最大。今 (26) 台股開高 46.79 點，指數多於盤上震盪，尾盤因 MSCI 權重調整與被動式基金淨流出影響，爆出 883 億元壓低指數 39 點，終場大盤上漲 15.24 點，成交量 1995.93 億元。盤面上以半導體材料設備廠，功率放大器、被動元件、遊戲類股表現相對強勁。先前主流族群股價經回檔修正整理後，今日買盤點火出量向上攻高，操作上掌握低基期且產業展望正向之標的逢低佈局。

二、盤勢預估

大盤近 2 週於走揚的月線之上高檔整理，櫃買指數日 K 連 4 紅，前波熱門類股出量上攻帶動 OTC 站回所有均線之上，並收復 11/11 長黑 K 棒高點 144.35 點，後續盤勢仍可留意今日低檔 KD 向上交叉並放量之個股。

盤面上，半導體材料設備廠走勢強勁，家登 (3680) 前 10 月累計營收年增 50.1%，因紫外光光罩盒 (EUVPod) 單價較傳統光罩盒高出 10 倍，家登受惠於半導體先進製程帶動 EUVPod 需求提升，隨採購訂單增加與出貨暢旺下，業績表現有望持續創高。帆宣 (6196) 同為 EUV 模組代工廠，第 3 季稅後純益 1.06 元，為 1 年來單季新高，目前在手訂單達 201 億元，交貨期已至明年底，2020 年營運隨半導體高階設備營收占比提升，帶動營運動能增溫。

第 3 季被動元件價格持續調整，MLCC 報價較前 1 季減少約 10%，R-chip 則較前季下滑 5%，惟村田製作所 (Murata) 等日本大廠目前產品聚焦於高階通訊、車用等領域發展，供給端隨時序在歐美、中國農曆年消費旺季與明年 5G 基建等需求帶動積層陶瓷電容 (MLCC) 交貨趨緊，其中台廠國巨 (2327) 因庫存調整恢復過往水準，在消費性電子提前備貨可望帶動稼動率回升。電感大廠奇力新 (2456) 自去年併購美磊取得 LTCC 製程後，近期再透過子公司併購中國信源科技加強奇力新線圈的自製能力以降低成本並擴大經濟規模，營運表現有望逐步回穩。另同族群華新科 (2492) 與禾伸堂 (3026) 股價今日同步走揚。

個股焦點中，金可 - KY(8406)累積前 10 月營收年增 8.22%，第 3 季因彩片隱形眼鏡占比提升改善產銷組合，毛利率、營業利益率同步走升，每股稅後盈餘 3.72 元，優於去年同期 2.01 元，金可 - KY 明年隨電商購物成長帶動品牌能見度擴大，加上隱形眼鏡短、中、長拋產線完整，在新品牌市占率擴張下，明年營運表現有望持續走高。健策 (3653) 受惠於資料庫中心和伺服器散熱需求大增，帶動車用 IGBT、伺服器 ILM 扣件等產品訂單拉貨強勁，健策今年前 3 季每股盈餘 4.75 元，獲利表現已超過去年全年，隨旗下無錫廠和大園廠積極擴產因應接單需求，業績展望正向，帶動今日股價勁揚。

三、強勢股

電子：

華新科 (2492)、帆宣 (6196)、宏捷科 (8086)、健策 (3653)。

非電：

新光鋼 (2031)、金可 - KY(8406)、和泰車 (2207)、美時 (1795)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據