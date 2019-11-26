MSCI季度調整尾盤爆量 多空大咖各有算計

美中貿易戰又傳出樂觀訊息，美股三大指數再改寫歷史新高，台股是否能順勢站穩 11600 點，再挑戰 11668 今年新高？別急，今天的重頭戲為 MSCI 季度調整，將自今天盤後生效，今天最後一盤將再上演爆量戲碼，尤其是台積電、鴻海與傳產龍頭等主要權值股。而多空大咖在此也各有算計！關鍵密碼為 11588、11606、11637 點。

台股將續進行 11600 點多空攻防，也是強弱分界點，而 11600 點關卡兩端的哨站為 11588 與 11606 點，北上必須衝過 11637 點，才有機會挑戰 11661 點。不過如受到 MSCI 調降台股權重影響，指數壓回，下方最重要的關鍵價仍為 11555 點，如棄守 11526 點，將再度進入月線攻防區。

在觀察今日 MSCI 外資動向的同時，別忘了看一眼新台幣匯率，新台幣匯率昨日又升破 30.5 元，讓外資賣超動作放緩，甚至轉為小買超。今日尾盤 MSCI 季度調整生效，預期將湧現被動式調節賣壓，不過如果新台幣匯率仍穩住，外資熱錢也不會急於流出。投資人的思維也許可以轉向，尾盤爆量殺出的個股是誰接走？

台股目前定位為多方回檔走勢，但如成功站穩 11600 點，短多可望重掌控盤權，攻勢再起，但如棄守 11526 點，則須提防進入月線保衛戰。不論如何，今日的爆量 K 線，將在台股今年底前的走勢中，扮演關鍵性的角色。如果台股目標還是要持續衝高，也許今日爆量將是最好的換手時機。因此今日日 K 線的低點，也將成為今年底前觀察台股的重要參考位置。

MSCI 本次季度調整，個股以權王台積電被下調 0.2 個百分點、權重降到 36.15% 最大，不過 MSCI 台灣指數新增智邦、緯穎。宏捷科、雙鴻、超眾、嘉泥、是方、鈺齊 - KY、智伸科、瀚宇博、健策、喬山、新唐、柏文、力山、立積、訊芯 - KY、中裕則新增納入 MSCI 全球小型股指數。如果投資人非短線高手，這些被點名個股先觀戰為宜，可等待籌碼沉澱的切入點，勝率較高。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)