

◆盤勢分析

1. 中美兩方相互信心喊話，市場投資信心大增，美股四大指數走揚，道瓊、標普、那斯達克同步再創新高，收盤漲幅 0.68%~2.43%。科技股由半導體領漲，NVIDIA 大漲 4.89% 表現最為亮眼、應材超過 4%、美光與 INTEL 超過 2%，台積電 ADR 上漲 1.84%。

2. 因上周末美國總統川普發表美、中第一階協議接近達成的言論，激勵周一亞股普遍轉強，早盤台股小幅跳空高開，但因 2330 台積電、2317 鴻海表現不佳，加權指數壓回平盤附近整理，最終下跌 5.22 點，跌幅 0.05%，收在 11,561.58 點。

3. 加權指數技術面與籌碼面

(1) 均線：早盤指數一度衝高，最終未能收復 5 日線。

(2) 量能：成交量為幅擴增至 1127.13 億元，後續後上漲補量為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標 K 與 D 值同步向下，MACD 柱狀體零軸之下擺盪。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 10.55 億元、外資 + 14.61 億元、投信 - 2.00 億元、自營商 - 2.06 億元。

4.OTC 指數開高震盪，收盤上漲 0.23%，連續收出第三根紅 K 棒。目前技術指標轉強，短線壓力為 144.06 點，短線支撐為季線 142.19 點。

5. 鴻海集團：龍頭 2317 鴻海漲多拉回，旗下多家子公司股價進入整理，周一僅 5G 指標 3682 亞太電股價再創波段新高，另外面板 3481 群創盤中出量上揚，帶動 2409 友達逆勢收紅。

6. 蘋概：新款 16 吋 Macbook 發表鍵盤模組 4935 茂林 - KY 衝高、背光模組 6278 台表科早盤再創波段新高價；4943 康控 - KY、2439 美律轉強。

7. 被動元件：族群股價基期偏低，2327 國巨、2492 華新科、2456 奇力新、3026 禾伸堂周一股價緩步墊高。

8. 設備股：3680 家登卡位 5 奈米商機，外資連日買超，股價攻上漲停；6196 帆宣訂單滿、營運旺，投信持續買超，早盤勁揚逾 8%；6667 信紘科整理後轉強。

9. 網通：2332 友訊搶灘 AI 推新品，22 日外資轉買超，早盤噴量攻上漲停 13.25 元。

10. 操作建議：目前台股呈現區間震盪，預期在月線沒有跌破之前，建議仍可偏多操作，選擇標的為 5G、半導體、IC 設計、資產內需。未來關注的焦點為中美貿易協商進程，26 日 MSCI 的季度調整，28 日摩台結算，個股留意 2330 台積電能否再度挑戰 315 元的歷史新高價位。

11. 聯發科 5G 打進英特爾 PC 心臟：5G 世代再拓布局，2454 聯發科 25 日宣布將與英特爾（Intel）首度聯手，聯發科旗下 5G 數據機晶片 Helio M70 成功打入英特爾平台的 PC 市場，預計國際筆電品牌大廠戴爾（Dell）、惠普（HP）將會導入聯發科、英特爾合作打造的新 5G 數據機平台，首批產品將會在 2021 初問世。

12.5G 主題發表會 明登場：證交所「5G 應用主題式業績發表會」將在 27 到 29 日一連舉辦三天，首日規劃資策會（MIC）發表「5G 應用與產業發展機會」，2454 聯發科並於同天發表業績；28 日則是由 3338 泰碩、4977 眾達 - KY 與 4968 立積登場，29 日則為 2455 全新與 6213 聯茂。

