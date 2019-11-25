新壽砸3.3億元參與國泰金現增 賺價差又賺股息

國泰金 (2882-TW) 現金增資每股訂價 35 元，將募得 212.1 億元，是今 (2019) 年台股最大的現增案，新光金 (2888-TW) 旗下新光人壽今 (25) 日宣布，將參與國泰金現金增資，法人表示，國泰金增資是「晴天儲糧」，並非體質有重大問題，加上折價率合理、國泰金又穩定配息，因此新光人壽參與增資可套利並賺股息。

國泰金辦理現金增資發行新股 6.06 億股，每股發行價格訂為 35 元，以發行股數來計算，約可募資 212.1 億元，此次現金資金用途分別增資國壽、國泰世華銀各 100 億元，資金 11 月底可望到位，將是國泰金史上第 2 次增資，以強化資本適足率及充實營運資金。

國泰金表示，目前資產品質穩健，國泰人壽資本適足率超過 330% 以，本次辦理現金增資，主因美中貿易戰反覆，造成資本市場不穩定，在目前貿易戰相對和緩，資本市場相對穩定下，透過增資先晴天儲糧。

新光金今天公告，其子公司新光人壽將砸 3.3 億元參與國泰金現增，預計交易股數 944 萬 4021 股，佔國泰金普通股發行股數 0.07%。

法人表示，國泰金現增每股發行價訂 35 元，以今日收盤價 42.5 元來看，折價率約 17.6%，符合市場折價率約 15 至 20% 的水準，且國泰金穩定配息，以近 5 年每股平均配發現金股利 2 元估算，現金殖利率約 4.7%，新光人壽參與現增，可以賺價差與股息。