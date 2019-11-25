新聞
0

◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月25日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
3481   群創                   17277     22141    00865B 國泰US短期公債         -7742         0  
00861  元大全球未來通訊        6487    137689    2303   聯電                   -4838    -18884  
00632R 元大台灣50反1           6042         0    3037   欣興                   -2757     -2654  
2409   友達                    3580     22990    2884   玉山金                 -2751    -14582  
2337   旺宏                    2893     25379    2349   錸德                   -2219     -4056  
00637L 元大滬深300正2          2665         0    3682   亞太電                 -1638     -4887  
0056   元大高股息              2149     54284    00672L 元大S&P原油正2         -1494         0  
00692  富邦公司治理            1833     19302    2882   國泰金                 -1488      6215  
00677U 富邦VIX                 1531         0    2368   金像電                 -1350      3127  
00850  元大臺灣ESG永續         1390      9776    2891   中信金                 -1279     17948  
2504   國產                    1132     -6716    00673R 元大S&P原油反1         -1255         0  
6116   彩晶                    1124     -3935    2474   可成                   -1230       631  
2332   友訊                     919      1431    2323   中環                   -1108     -2326  
9105   泰金寶-DR                855       941    00633L 富邦上証正2            -1042         0  
2448   晶電                     801     -2391    2883   開發金                  -924    -11912  
2382   廣達                     753      4727    2610   華航                    -788    -11183  
2317   鴻海                     673     78359    2618   長榮航                  -777       907  
2439   美律                     671     -1874    6176   瑞儀                    -747     -2403  
6005   群益證                   620      3154    2881   富邦金                  -691    -11553  
00646  元大S&P500               613      1098    2603   長榮                    -624     -1528  
00639  富邦深100                603     -1291    5880   合庫金                  -599     -5589  
2887   台新金                   552      5100    00653L 富邦印度正2             -575         0  
006205 富邦上証                 548         0    00669R 國泰美國道瓊反1         -537         0  
2408   南亞科                   491     -1778    00752  中信中國50              -527      3015  
4938   和碩                     463     17768    2385   群光                    -512     -2777  
2888   新光金                   442      1857    2301   光寶科                  -506       991  
2006   東和鋼鐵                 432      -304    00641R 富邦日本反1             -490         0  
2101   南港                     413       287    00638R 元大滬深300反1          -482         0  
2002   中鋼                     396      1962    2492   華新科                  -457     -4845  
3698   隆達                     360       -26    3665   貿聯-KY                 -450      -800  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股

相關個股

留言載入中...P

相關新聞