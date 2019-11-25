◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月25日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 3481 群創 17277 22141 00865B 國泰US短期公債 -7742 0 00861 元大全球未來通訊 6487 137689 2303 聯電 -4838 -18884 00632R 元大台灣50反1 6042 0 3037 欣興 -2757 -2654 2409 友達 3580 22990 2884 玉山金 -2751 -14582 2337 旺宏 2893 25379 2349 錸德 -2219 -4056 00637L 元大滬深300正2 2665 0 3682 亞太電 -1638 -4887 0056 元大高股息 2149 54284 00672L 元大S&P原油正2 -1494 0 00692 富邦公司治理 1833 19302 2882 國泰金 -1488 6215 00677U 富邦VIX 1531 0 2368 金像電 -1350 3127 00850 元大臺灣ESG永續 1390 9776 2891 中信金 -1279 17948 2504 國產 1132 -6716 00673R 元大S&P原油反1 -1255 0 6116 彩晶 1124 -3935 2474 可成 -1230 631 2332 友訊 919 1431 2323 中環 -1108 -2326 9105 泰金寶-DR 855 941 00633L 富邦上証正2 -1042 0 2448 晶電 801 -2391 2883 開發金 -924 -11912 2382 廣達 753 4727 2610 華航 -788 -11183 2317 鴻海 673 78359 2618 長榮航 -777 907 2439 美律 671 -1874 6176 瑞儀 -747 -2403 6005 群益證 620 3154 2881 富邦金 -691 -11553 00646 元大S&P500 613 1098 2603 長榮 -624 -1528 00639 富邦深100 603 -1291 5880 合庫金 -599 -5589 2887 台新金 552 5100 00653L 富邦印度正2 -575 0 006205 富邦上証 548 0 00669R 國泰美國道瓊反1 -537 0 2408 南亞科 491 -1778 00752 中信中國50 -527 3015 4938 和碩 463 17768 2385 群光 -512 -2777 2888 新光金 442 1857 2301 光寶科 -506 991 2006 東和鋼鐵 432 -304 00641R 富邦日本反1 -490 0 2101 南港 413 287 00638R 元大滬深300反1 -482 0 2002 中鋼 396 1962 2492 華新科 -457 -4845 3698 隆達 360 -26 3665 貿聯-KY -450 -800 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股