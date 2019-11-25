◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧11月25日 交易日 ◆買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 2820 華票 879 1110 79.19 2885 元大金 6824 8915 76.55 01004T 土銀富邦R2 935 1234 75.77 2006 東和鋼鐵 2802 4094 68.44 1504 東元 1869 2731 68.44 1905 華紙 777 1148 67.68 5871 中租-KY 1541 2348 65.63 1301 台塑 1935 3054 63.36 2887 台新金 7056 11182 63.10 2801 彰銀 1830 2941 62.22 3045 台灣大 1291 2077 62.16 2908 特力 657 1058 62.10 1605 華新 1644 2653 61.97 1440 南紡 1146 1875 61.12 2385 群光 1900 3127 60.76 9105 泰金寶-DR 4690 7785 60.24 2633 台灣高鐵 1356 2254 60.16 1210 大成 942 1571 59.96 2601 益航 1195 1995 59.90 5876 上海商銀 2095 3569 58.70 1227 佳格 769 1311 58.66 4904 遠傳 1538 2697 57.03 2890 永豐金 4733 8312 56.94 2637 慧洋-KY 603 1063 56.73 1304 台聚 628 1114 56.37 1402 遠東新 3140 5611 55.96 2548 華固 1724 3101 55.59 2002 中鋼 5729 10335 55.43 2618 長榮航 3344 6033 55.43 2880 華南金 4443 8042 55.25 ◆賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 01004T 土銀富邦R2 -1185 1234 -96.03 00865B 國泰US短期公債 -7748 8584 -90.26 2820 華票 -879 1110 -79.19 2385 群光 -2412 3127 -77.13 1440 南紡 -1446 1875 -77.12 1304 台聚 -824 1114 -73.97 2885 元大金 -6512 8915 -73.05 2027 大成鋼 -1905 2764 -68.92 1504 東元 -1876 2731 -68.69 2618 長榮航 -4122 6033 -68.32 2349 錸德 -7639 11182 -68.32 1710 東聯 -1063 1580 -67.28 2908 特力 -684 1058 -64.65 4904 遠傳 -1723 2697 -63.89 5876 上海商銀 -2250 3569 -63.04 5871 中租-KY -1458 2348 -62.10 1301 台塑 -1862 3054 -60.97 1905 華紙 -696 1148 -60.63 1611 中電 -1076 1776 -60.59 2547 日勝生 -984 1634 -60.22 00669R 國泰美國道瓊反1 -1098 1829 -60.03 3045 台灣大 -1237 2077 -59.56 1210 大成 -935 1571 -59.52 6176 瑞儀 -2124 3575 -59.41 3702 大聯大 -2024 3448 -58.70 2887 台新金 -6504 11182 -58.16 2610 華航 -4845 8352 -58.01 2006 東和鋼鐵 -2370 4094 -57.89 0050 元大台灣50 -1455 2521 -57.72 2105 正新 -1668 2896 -57.60 ◆淨買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 00692 富邦公司治理 1833 3735 49.08 00850 元大臺灣ESG永續 1390 3074 45.22 00861 元大全球未來通訊 6487 15986 40.58 0056 元大高股息 2149 6320 34.00 006205 富邦上証 548 1851 29.61 00636 國泰中國A50 308 1060 29.06 00639 富邦深100 603 2486 24.26 00632R 元大台灣50反1 6042 31122 19.41 2504 國產 1132 7920 14.29 2308 台達電 326 2496 13.06 1605 華新 313 2653 11.80 3026 禾伸堂 213 1907 11.17 2337 旺宏 2893 26058 11.10 2382 廣達 753 6803 11.07 3481 群創 17277 156562 11.04 9105 泰金寶-DR 855 7785 10.98 2801 彰銀 317 2941 10.78 2006 東和鋼鐵 432 4094 10.55 2439 美律 671 6642 10.10 1312 國喬 274 3003 9.12 2340 光磊 175 1932 9.06 1227 佳格 118 1311 9.00 00643 群益深証中小 138 1550 8.90 3380 明泰 101 1145 8.82 2408 南亞科 491 5676 8.65 6558 興能高 211 2450 8.61 2704 國賓 138 1633 8.45 2458 義隆 146 1728 8.45 1326 台化 258 3092 8.34 1904 正隆 267 3430 7.78 ◆淨賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 00865B 國泰US短期公債 -7742 8584 -90.19 00752 中信中國50 -527 1629 -32.35 00642U 元大S&P石油 -370 1208 -30.63 00669R 國泰美國道瓊反1 -537 1829 -29.36 1710 東聯 -356 1580 -22.53 6176 瑞儀 -747 3575 -20.90 01004T 土銀富邦R2 -250 1234 -20.26 2349 錸德 -2219 11182 -19.84 1304 台聚 -196 1114 -17.59 5434 崇越 -341 1965 -17.35 2385 群光 -512 3127 -16.37 1440 南紡 -300 1875 -16.00 3665 貿聯-KY -450 2897 -15.53 2884 玉山金 -2751 17728 -15.52 5388 中磊 -163 1075 -15.16 2474 可成 -1230 8419 -14.61 2027 大成鋼 -383 2764 -13.86 8046 南電 -384 2857 -13.44 6452 康友-KY -236 1794 -13.15 2377 微星 -262 2003 -13.08 2618 長榮航 -778 6033 -12.90 2915 潤泰全 -197 1563 -12.60 00673R 元大S&P原油反1 -1255 10108 -12.42 4919 新唐 -340 2893 -11.75 3037 欣興 -2757 24719 -11.15 3704 合勤控 -126 1159 -10.87 9938 百和 -128 1207 -10.60 2882 國泰金 -1488 14042 -10.60 5519 隆大 -246 2354 -10.45 2464 盟立 -107 1041 -10.28 備註： 1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨 買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。