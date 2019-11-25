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◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧11月25日 交易日  
  
◆買超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
2820   華票                   879      1110      79.19  
2885   元大金                6824      8915      76.55  
01004T 土銀富邦R2             935      1234      75.77  
2006   東和鋼鐵              2802      4094      68.44  
1504   東元                  1869      2731      68.44  
1905   華紙                   777      1148      67.68  
5871   中租-KY               1541      2348      65.63  
1301   台塑                  1935      3054      63.36  
2887   台新金                7056     11182      63.10  
2801   彰銀                  1830      2941      62.22  
3045   台灣大                1291      2077      62.16  
2908   特力                   657      1058      62.10  
1605   華新                  1644      2653      61.97  
1440   南紡                  1146      1875      61.12  
2385   群光                  1900      3127      60.76  
9105   泰金寶-DR             4690      7785      60.24  
2633   台灣高鐵              1356      2254      60.16  
1210   大成                   942      1571      59.96  
2601   益航                  1195      1995      59.90  
5876   上海商銀              2095      3569      58.70  
1227   佳格                   769      1311      58.66  
4904   遠傳                  1538      2697      57.03  
2890   永豐金                4733      8312      56.94  
2637   慧洋-KY                603      1063      56.73  
1304   台聚                   628      1114      56.37  
1402   遠東新                3140      5611      55.96  
2548   華固                  1724      3101      55.59  
2002   中鋼                  5729     10335      55.43  
2618   長榮航                3344      6033      55.43  
2880   華南金                4443      8042      55.25  
  
  
◆賣超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
01004T 土銀富邦R2           -1185      1234     -96.03  
00865B 國泰US短期公債       -7748      8584     -90.26  
2820   華票                  -879      1110     -79.19  
2385   群光                 -2412      3127     -77.13  
1440   南紡                 -1446      1875     -77.12  
1304   台聚                  -824      1114     -73.97  
2885   元大金               -6512      8915     -73.05  
2027   大成鋼               -1905      2764     -68.92  
1504   東元                 -1876      2731     -68.69  
2618   長榮航               -4122      6033     -68.32  
2349   錸德                 -7639     11182     -68.32  
1710   東聯                 -1063      1580     -67.28  
2908   特力                  -684      1058     -64.65  
4904   遠傳                 -1723      2697     -63.89  
5876   上海商銀             -2250      3569     -63.04  
5871   中租-KY              -1458      2348     -62.10  
1301   台塑                 -1862      3054     -60.97  
1905   華紙                  -696      1148     -60.63  
1611   中電                 -1076      1776     -60.59  
2547   日勝生                -984      1634     -60.22  
00669R 國泰美國道瓊反1      -1098      1829     -60.03  
3045   台灣大               -1237      2077     -59.56  
1210   大成                  -935      1571     -59.52  
6176   瑞儀                 -2124      3575     -59.41  
3702   大聯大               -2024      3448     -58.70  
2887   台新金               -6504     11182     -58.16  
2610   華航                 -4845      8352     -58.01  
2006   東和鋼鐵             -2370      4094     -57.89  
0050   元大台灣50           -1455      2521     -57.72  
2105   正新                 -1668      2896     -57.60  
  
  
◆淨買超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
00692  富邦公司治理            1833      3735        49.08  
00850  元大臺灣ESG永續         1390      3074        45.22  
00861  元大全球未來通訊        6487     15986        40.58  
0056   元大高股息              2149      6320        34.00  
006205 富邦上証                 548      1851        29.61  
00636  國泰中國A50              308      1060        29.06  
00639  富邦深100                603      2486        24.26  
00632R 元大台灣50反1           6042     31122        19.41  
2504   國產                    1132      7920        14.29  
2308   台達電                   326      2496        13.06  
1605   華新                     313      2653        11.80  
3026   禾伸堂                   213      1907        11.17  
2337   旺宏                    2893     26058        11.10  
2382   廣達                     753      6803        11.07  
3481   群創                   17277    156562        11.04  
9105   泰金寶-DR                855      7785        10.98  
2801   彰銀                     317      2941        10.78  
2006   東和鋼鐵                 432      4094        10.55  
2439   美律                     671      6642        10.10  
1312   國喬                     274      3003         9.12  
2340   光磊                     175      1932         9.06  
1227   佳格                     118      1311         9.00  
00643  群益深証中小             138      1550         8.90  
3380   明泰                     101      1145         8.82  
2408   南亞科                   491      5676         8.65  
6558   興能高                   211      2450         8.61  
2704   國賓                     138      1633         8.45  
2458   義隆                     146      1728         8.45  
1326   台化                     258      3092         8.34  
1904   正隆                     267      3430         7.78  
  
  
◆淨賣超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
00865B 國泰US短期公債         -7742      8584       -90.19  
00752  中信中國50              -527      1629       -32.35  
00642U 元大S&P石油             -370      1208       -30.63  
00669R 國泰美國道瓊反1         -537      1829       -29.36  
1710   東聯                    -356      1580       -22.53  
6176   瑞儀                    -747      3575       -20.90  
01004T 土銀富邦R2              -250      1234       -20.26  
2349   錸德                   -2219     11182       -19.84  
1304   台聚                    -196      1114       -17.59  
5434   崇越                    -341      1965       -17.35  
2385   群光                    -512      3127       -16.37  
1440   南紡                    -300      1875       -16.00  
3665   貿聯-KY                 -450      2897       -15.53  
2884   玉山金                 -2751     17728       -15.52  
5388   中磊                    -163      1075       -15.16  
2474   可成                   -1230      8419       -14.61  
2027   大成鋼                  -383      2764       -13.86  
8046   南電                    -384      2857       -13.44  
6452   康友-KY                 -236      1794       -13.15  
2377   微星                    -262      2003       -13.08  
2618   長榮航                  -778      6033       -12.90  
2915   潤泰全                  -197      1563       -12.60  
00673R 元大S&P原油反1         -1255     10108       -12.42  
4919   新唐                    -340      2893       -11.75  
3037   欣興                   -2757     24719       -11.15  
3704   合勤控                  -126      1159       -10.87  
9938   百和                    -128      1207       -10.60  
2882   國泰金                 -1488     14042       -10.60  
5519   隆大                    -246      2354       -10.45  
2464   盟立                    -107      1041       -10.28  
  
  
  
備註：  
1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。

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