〈崇越電展望〉淡季+盤點因素 Q4保守看營運估持續下滑

電子化學材料商崇越電 (3388-TW) 今 (25) 日表示，第 4 季為產業淡季，加上盤點因素影響，營收會減少 3-4 個工作天，估營運大致與首季相當，全年則因貿易戰干擾，營收、獲利估較去年下滑；崇越電前 10 月營收 64.57 億元，年減 12.14%。

法人估，崇越電第 4 季營收約持平第 1 季，達 17 億元，季減 16%，年減 13%，今年營收約 75 億元，年減 11%。

崇越電指出，去年前 3 季原物料缺貨，多數客戶把庫存水位拉高，但去年第 4 季起，美中貿易戰影響全球經濟走軟，客戶拉貨力道偏保守，並以現有庫存去化為主，導致今年旺季效應不明顯，且原物料價格也下跌，壓縮獲利空間。

崇越電表示，今年中國市場同受美中貿易戰影響，導致客戶外銷動能放緩，內需市場成長動能也較去年轉弱，且因中國營收佔比大，故今年整體營運表現將較去年下滑，法人估，崇越電今年每股純益恐難保 5 元。

崇越電第 3 季合併營收 20.72 億元，季增 2.12%，年減 8.89%，毛利率 16.91%，季增 0.33 個百分點，年減 1.79 個百分點，營益率 6.57%，季減 0.17 個百分點，年減 1.33 個百分點，稅後純益 1.01 億元，季增 5.21%，年減 22.31%，每股稅後純益 1.36 元。

崇越電前 3 季合併營收 58.33 億元，年減 11.25%，毛利率 17.01%，年減 2.52 個百分點，營益率 6.42%，年減 1.35 個百分點，稅後純益 2.77 億元，年減 23.91%，每股稅後純益 3.74 元。