〈熱門股〉網龍今年將連2年獲利 股價周漲逾12%

智冠集團旗下子公司中華網龍 (3083-TW) 端遊手遊化策略奏效，營運重回獲利軌道，今年將連 2 年獲利，激勵近期股價走勢凌厲，本周連 5 日收紅，單周一舉收復 5 日線與月線，周 K 中止連 2 黑，股價周漲幅達 12.3%。

網龍去年 9 月新推出的經典端遊轉手遊《吞食天地 M》，為以三國 Q 版人氣線上遊戲《吞食天地 Online》完整復刻打造，帶動網龍去年營收較 2017 年大增逾 6 成，達到 6 億元，並使網龍去年第 3 季成功單季轉盈，最高單月營收貢獻達 7000 至 8000 萬元。

為擴增海外服務版圖，網龍《吞食天地 M》今年接連進軍泰國、越南等東南亞市場，也推出《戀愛盒子 M》，在 2 款端遊手遊版營運帶動下，前 3 季稅後純益達 8100 萬元，較去年同期轉盈，每股純益 0.94 元，創近 8 年來新高。

展望明年，網龍董事長王俊博表示，《吞食天地 M》及《戀愛盒子 M》，都是端遊手遊化經典力作，但都屬小型 IP 遊戲，明年農曆年前後可望推出《黃易 M》，將是智冠旗下的大型 IP 力作，看好將明顯推升營運表現。法人估《黃易 M》可望超越《吞 M》當時寫下的佳績，單月營收上看 1 億元。

網龍日 K 線圖



