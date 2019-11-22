前9月行動支付交易額達761億元 陳美伶：年底前可望突破千億大關

經濟部中小企業處今 (22) 日舉行行動支付聯合成果展，國發會主委陳美伶表示，金管會統計今年前 9 月行動支付總交易額已達 761.4 億元，預期年底前可望突破 千億元大關，將努力達成 2025 年前行動支付普及率達 9 成的目標。

陳美伶表示，根據統計，去年行動支付比例已突破 5 成，顯示民眾生活已離不開智慧型手機，行動支付成為趨勢，且去年 45 至 65 歲使用比率更已突破 4 成，將努力達成 2025 年行動支付普及率達 9 成的目標。

陳美伶進一步指出，行動支付背後就是資訊經濟，透過雲端發票等數位經濟系統，將可分析出不同年齡層的消費習慣，作為商家未來營運策略調整依據，她也強調，未來政府會更優化行動支付方便性、安全性，並建構完善的認證機制，確保資訊安全。

依據國際研究機構 Statista 預測，2022 年全球行動支付金額將達 1.3 兆美元，金管會 9 月也公布最新統計數據，今年前 9 月行動支付總交易金額達 761.4 億元。

繼 2017 年行動支付購物節大獲好評後，經濟部再次舉辦行動支付感恩季，未來將依完備基礎環境、擴大應用場域、加強體驗行銷等三大主軸共推行動支付。

和碩 (4938-TW) 董事長暨台北市電腦同業公會理事長暨童子賢今也出席活動，他表示，行動支付就像人體的末稍神經和微血管，如果非常活絡，對於經濟市場來說，有很大的功效。