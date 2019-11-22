核廢料貯存場未經蘭嶼人同意 將回溯補償25.5億元

針對蘭嶼設置核廢料貯存場，調查顯示，當年蘭嶼達悟 (雅美) 族人並不知情，因此，行政院已在今年 10 月中旬核定損失補償要點，經濟部國營會今 (22) 日宣布，將給予蘭嶼人 25.5 億元回溯補償，及每 3 年 2.2 億元土地配套補償，直到核廢料遷出為止。

國營會表示，去年 7 月完成「核廢料蘭嶼貯存場設置真相調查報告書」，結果顯示，當年的設置與決策，蘭嶼達悟族人應不知情，固然是時空背景下的政策抉擇，但已造成蘭嶼地區原住民族傳統生活、地理環境、社會經濟及達悟族人身心健康等多方面不利影響，因此，政府應提出補救措施。

國營會指出，行政院已在 10 月 18 日核定「核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償要點」，將由經濟部核能發電後端營運基金捐助 25.5 億元回溯補償金，以及每 3 年 2.2 億元土地配套補償金，直到核廢料遷出為止。

國營會表示，回溯補償將成立財團法人，由多數達悟族人代表，本於原住民自治精神組成董事會，負責辦理族人的生活福祉事項，包括醫療及長期照顧、急難救助、經濟產業及基礎建設、文化及民族教育活動、原住民祭典、國際交流、族部落或社區發展及營造等。

另外，土地配套補償金則由蘭嶼鄉公所、蘭嶼鄉民代表會循政府預算程序運用。