〈富邦金法說〉北富銀估可掌握境外資金匯回商機300億元

富邦金 (2881-TW) 今 (22) 日召開法說會，面對海外資金匯回商機，北富銀總經理程耀輝表示，依據過去 2、3 月拜訪許多客戶、辦說明會，預估可掌握的潛在資金匯回商機約 300 億元。至於香港局勢惡化，富邦金總經理韓蔚廷表示，富邦香港今年以來獲利小幅穩定成長，並未受到香港反送中影響。

台北富邦銀行今年前三季稅後純益 169.20 億元，較去年同期成長 11.7%，其中，前三季整體淨收益達 356 億元，較去年同期成長 12%，手續費淨收益、金融商品淨收益、利息淨收益、其他收益等各類收益皆有成長表現。由於財管及聯貸手續費收益達雙位數成長，帶動整體手續費淨收益較去年同期大幅成長 24%。

北富銀總經理程耀輝表示，前三季財富管理有不錯成長，主要是去年一年以來，該行把個金客群重新分類，包括：高端客群、白金客群、大眾客群、Y 世代客群，並針對不同客群進行產品調整，除了保險商品銷售穩健，海外固定收益債券商品的銷售成長動能也超出預期。

北富銀企業授信與個人放款穩定成長，全行放款年成長 5.1%。個人信貸年成長 19%，帶動其他消金放款年成長 8.2%；中小企業授信穩定成長，餘額較去年同期成長 3.4%。由於外幣資產擴大與負債結構調整，帶動淨利差 (NIM) 及存放利差皆較去年同期提升。

資產品質維持優異水準且優於產業平均，2019 年 9 月底逾放比率 0.20%，備抵呆帳覆蓋率 660.38%。

此外，針對境外資金匯回專法 8/15 已經上路，依法規定，實質投資最少要達 7 成，自由運用 5% 以及金融投資上限 25%。

程耀輝表示，該行法金部門在過去 2、3 月拜訪許多客戶、辦說明會，發現 7 成的實質投資，大多與機械製造、倉儲相關，而金融投資上限 25% 要投資什麼工具還在觀望，至今確定合作的客戶還是 0，但根據客戶詢問度，預估可掌握的潛在資金匯回商機約 300 億元。

不過，富邦金上一季法說會時曾表示，以財政部預估境外匯回可望帶來 1000~2700 億元的資產流入估算，北富銀將努力爭取 300-600 億元商機，預期可貢獻財富管理手續費收入約 3~8 億元左右；可看出本季法說會預估數字較上季略為保守，只達上季的最低標，可能與境外資金實際匯回進度緩慢有關。

而海外布局部分，北富銀海外分行淨收益較去年同期成長 25.1%，主要來自放款成長所帶動，海外分行稅前純益貢獻持續提升，佔全行稅前純益達 17.2%。北富銀雅加達辦事處 9 月 17 日正式開業，成為北富銀在海外佈局的第 30 個服務據點，更是未來居中銜接串聯台港中越星兩岸五地業務的「亞洲金橋樑」，為北富銀深耕東南亞市場再添生力軍。

談到香港局勢，韓蔚廷表示，很多人包含他在內都很意外，但他相信此事件總是會解決，只是希望時間不要拖太久，也希望能以比較順利的方式解決；對富邦來說，富邦銀行 (香港) 去年底將持有的廈門商銀 19.9% 的股權移回富邦金控直接持有，若不考慮這個出售股權及一次性獲利，其實今年以來富邦香港的存放款方面都穩定小幅成長，獲利與去年相比也並沒有衰退，只是存款成長速度比預期放緩。

程耀輝也表示，北富銀今年海外分行獲利都不錯，尤其越南、新加坡都有 2 位數的高成長，就連香港，就算有反送中事件，香港分行獲利也維持 2 位數的成長，目前未見到資金有明顯流動，只有幾個聯貸案暫緩，但是只是遞延到明年，一定會完成聯貸。

香港衝突愈演愈烈，是否會影響富邦在香港的布局？韓蔚廷表示，金融業策略營運都是中長期考量，短期因素不至於影響策略決定，所以富邦目前策略沒有改變。