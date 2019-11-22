〈威盛法說〉Q4營運估持平Q3 轉型瞄準三大市場

IC 設計廠威盛 (2388-TW) 今 (22) 日舉辦法說會，財務長陳寶惠表示，第 4 季營運估將持平第 3 季，全年也將維持小幅獲利，對未來營運審慎樂觀，看好未來人工智慧發展，公司積極布局邊緣運算市場，瞄準智慧製造、智慧交通、智慧醫療等三大市場。

威盛持續搶攻邊緣運算市場，但法人指出，威盛第 3 季本業仍因規模尚未放大，無法扭轉虧損，惟在子公司威鋒、轉投資事業挹注下，第 3 季純益 1500 萬元，每股純益 0.03 元，累計前 3 季純益 3700 萬元，每股純益 0.08 元，預期第 4 季表現將持平第 3 季，全年可望維持小幅獲利。

威盛嵌入式平台副總經理吳億盼表示，威盛物聯網核心技術聚焦在邊緣運算、AI 人工智慧、電腦視覺，未來將朝智慧製造、智慧交通、智慧醫療等三大市場布局。

智慧交通方面，吳億盼表示，威盛採用自動駕駛作為技術驅動，包含大型商用車、物流、家用中小型車都能應用，除了採用亞馬遜雲端升級行車紀錄器功能外，也打造駕駛員監控系統，部分產品也已在日本商用落地。

吳億盼進一步指出，智慧製造方面，同樣運用攝影機，提供工廠進行品質檢測，客群瞄準需進行質解、有害物質，或有強光危害的工廠，而智慧醫療部分，目前也獲多家台灣醫療院所採用。

威盛日前也宣布，旗下子公司 CenTaur 將開發首款人工智慧 (AI) 輔助 x86 處理器技術，被外界視為威盛將重返 x86 市場。

威盛第 3 季稅後純益 1500 萬元，季增 36.36%、年增 15.38%，每股純益 0.03 元。前 3 季稅後純益 3700 萬元，年減 36.2%，每股純益 0.08 元。