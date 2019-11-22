華紙台東廠堅守50年承諾 復育山林、透過循環經濟創造台東永續價值

永豐餘投控旗下中華紙漿台東廠今 (22) 日歡度 50 歲生日。台東廠興建來自永豐餘創辦人何傳信誼對台東的深厚情感。何傳信誼於 16 歲時就隻身來到台東做收購赤糖工作，其間與原住民締結了美好合作緣分。50 年下來，台東廠復育山林、透過循環經濟，創造了台東可持續發展的契機。

1968 年，在時任台東縣長黃順興協助下，何傳信誼來到台東設廠，利用當時大量東部的蔗渣及枝梢材，製造高級出口包裝用的塗佈白紙板，因當時工廠建在卑南，所以當時何傳信誼承諾黃順興縣長，一定會雇錄用 30% 的原住民，時至今日台東廠依然堅持守護著 50 年前永豐餘創辦人的承諾。至今，台東廠持續招募當地人才，創造在地就業機會，50 年在台東市人口不斷減少外移之際，台東廠持續提供數千家生計，讓當地的年輕一代，不需「外漂」，可以在自己成長的家鄉，就近工作，發展台東經濟。

早期台東因水電資源匱乏，交通不便，1988 年 20 呎的貨櫃才獲准在南迴公路上運輸，經營挑戰大。走過 50 年，隨著台灣經濟起落，在眾多企業相繼於台東結束經營時，華紙台東廠謹守創辦人何傳信誼先生的初衷，雖歷經虧損，依然努力深耕，從不放棄，將人才、技術留在台東，帶動區域經濟發展。並秉持信誼先生「萬物皆有用」理念，開發循環經濟模式，使用台東在地回收用紙、紙容器取代漿料，運用專業且獨門的技術，協助去化台東垃圾。更順勢生產通過環保標章認證產品，並成功研發全國首張百分百以回收紙製成的建築材料，與世界大廠合作，打進國際通路。

台東廠不只造紙，也持續為台灣守護東部山林樹木。1980 年，台東廠加入種樹行列，從初期造林為主的「育成林業」，到現在走向自然保育理念的「生態林業」，台東廠至今仍設有森林巡守員，進行撫育、留床，持續復育山林回饋大自然與土地。經過多年的撫育，2018 年台東廠更將都蘭林場美麗的林木，贈予當地部落居民，目前，台東廠管理的林地有 5 個，近 1 千公頃。今日廠慶活動中，除台東縣長饒慶鈴親臨現場指導外，台東大學校長曾耀銘、都蘭部落前頭目姜清武先生、都蘭部落現任頭目林照明先生、都蘭部落林場管理人布告 ‧ 阿里也前來致意。

台東縣長繞慶鈴致詞時表示，一個建築可以使城市巨大，但一個文化可以使城市偉大，而一個公司員工人數可以使公司巨大，一個能夠承接創辦精神的公司才能夠偉大。永豐餘對於台東，不只是一間公司，是一間偉大的公司，偉大的公司除了要承接創辦人一貫的核心理念之外，他的員工非常重要，永豐餘有一群有內聚力的員工，沒有因為時間而有對公司的核心價值有所懷疑，而不停傳承下來。

繞慶鈴進一步指出，剛剛聽到董事長說了這五十年來，永豐餘台東廠歷經好多過程，特別是 96 年的時候，整個業務往下掉的時候，全公司上下一心，要把永豐餘留在台東，成功的轉型為現在的公司，永豐餘現在不僅能夠永續經營循環、零排放，還是一間可以邁向未來的公司。所以何壽川董事在說未來的五十年，我們一點都不懷疑，台東縣政府還要跟永豐餘學習合作，怎麼樣把台東打造成永續經營、環保，能夠邁向未來 50 年的台東，特別感謝董事長把永豐餘成為台東的驕傲，我們也會讓台東成為永豐餘的驕傲。

身為台東在地子弟，台東廠與當地居民已是生命共同體。2009 年八八風災重創東部，台東廠除提供民生物資救援，在後續的災區重建，認養太麻里、金峰、達仁和大武四個重災區。2010 年，特別啟動「親親閱讀到台東」關懷列車，深入台東偏鄉推動「Bookstart 閱讀起步走」。2015 年起更與「台東家扶關山服務處」合作，開始「永豐餘台東小學堂」遠距視訊陪讀計畫。2016 年尼伯特風災，台東廠認養了受災家庭，協助房屋修復；並號召全台永豐餘同仁捐款及捐贈物資，共幫助 560 位孩子順利上學、18 個非營利組織回歸正軌。

此外，華紙台東廠更攜手遠哲基金會把科普教育帶進台東賓朗與太平國小，並與淡江大學科教中心「化學行動車隊」合作，巡迴池上、新港及都蘭地區。有鑑於科技的躍進，編寫程式語言已成為孩童應具備的基礎，台東廠與台東大學及科丁聯盟協會合作，在台東 6 所國小教導中高年級學童學習編寫程式語言，並訓練在地教師成為科丁種子教練。

永豐餘創業至今已 95 年，在 1939 年即利用農業餘料再生，如蔗渣製造蔗板，正是目前政府所推動的循環經濟思維。如今，台東廠走過 50 載風華歲月，順應當前環保趨勢，努力生產轉型同時，以這樣的理念致力於循環經濟達成全資源全循環，善盡企業社會責任。華紙董事長黃鯤雄強調，台東廠繼承過去循環經濟的傳統，更是台東的生命共同體，會持續與台東產官學界共同努力，創造永續價值，邁向下一個輝煌的 50 年。