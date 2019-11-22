無障礙網路銀行、行動銀行新增非約定轉帳功能 明年6月底前上線

為提升身心障礙者使用金融服務的便利性，以符合金融友善服務的精神，金管會今 (22) 日宣布，將推動本國銀行無障礙網路銀行及行動銀行 (APP) 全面提供約定及非約定轉帳功能，目標為明 (2020) 年 6 月底前上線運作。

金管會表示，經查目前 37 家本國銀行 (含中華郵政) 無障礙網路銀行中，已有 36 家有查詢服務功能，34 家有約定轉帳功能，有 3 家有非約定轉帳功能，調查結果顯示銀行已逐步推動無障礙網銀服務中。

為加速無障礙友善環境建構，金管會於今年 11 月 21 日召集銀行業者開會研商，經瞭解銀行實務建置期程後，為便於身心障礙者使用轉帳的金融服務，於會議中達成共識，以明年 6 月底前上線為目標，各銀行無障礙網路銀行及行動銀行 (APP) 均將提供約定及非約定轉帳功能。

金管會表示，轉帳限額與各該銀行一般網路銀行及行動銀行 (APP) 限額一致。且金管會也要求銀行於此功能上線前，可以邀集相關視障朋友或團體體驗，以確保相關建置符合身心障礙人士的需求。

金管會表示，為推動普惠金融並使身心障礙人士充分享有便利的金融服務，金管會將持續督促金融機構提供無障礙金融服務措施，並持續關注相關辦理情形。