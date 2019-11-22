◆台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 海悅 法人董事代表人 曾俊盛 8,620,000 270,000 一般交易 欣陸 大股東 浩然基金會 87,474,902 7,000,000 鉅額逐筆交易 2.上櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 馬光-KY 董事利用他人名義持有者 元大銀受託保管甯投資 2,600,550 500,000 鉅額逐筆交易 3.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃) ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 受讓人 目前持股 轉讓持股 立榮航空 董事 長榮鋼鐵 長榮航空 59,480,090 4,650,000 穩得 法人董事代表人 高治宏 國泰創業 2,581,649 900,000 4.上櫃公司持股未轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 未轉讓股數 持有股數 申報股數 友銓 大股東 藤美資本管理 98,000 11,689,000 200,000 未轉讓理由：股價不理想