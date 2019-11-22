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◆台灣發行公司持股轉讓日報表

※來源：台灣證期會
1.上市公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分     姓名         目前持股  轉讓股數 方式         受讓人
海悅     法人董事代表人 曾俊盛      8,620,000   270,000 一般交易
欣陸     大股東         浩然基金會 87,474,902 7,000,000 鉅額逐筆交易

2.上櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分             姓名                  目前持股 轉讓股數 方式         受讓人
馬光-KY  董事利用他人名義持有者 元大銀受託保管甯投資 2,600,550  500,000 鉅額逐筆交易

3.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃)
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公司名稱 申報人身分     姓名     受讓人     目前持股  轉讓持股
立榮航空 董事           長榮鋼鐵 長榮航空 59,480,090 4,650,000
穩得     法人董事代表人 高治宏   國泰創業  2,581,649   900,000

4.上櫃公司持股未轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名         未轉讓股數   持有股數 申報股數
友銓     大股東     藤美資本管理     98,000 11,689,000  200,000
未轉讓理由：股價不理想

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