前孟山都華裔研究員被起訴 因涉嫌盜竊商業秘密並帶到中國

一位前孟山都研究員被捕，之前他被美國檢察官指控竊取該公司開發的、幫助農民提高農作物產量的軟體，並帶著該技術赴中國就職新職務。

聯邦官員在法庭文件中說，出生於中國但在美國生活多年的向海濤週日 (17 日) 在位於聖路易斯 Chesterfield 郊區的家中被捕，今年 42 歲的向海濤被指控盜竊商業秘密。

根據聖路易斯的美國助理檢察官 Matt Drake 指出，美國政府要求把向海濤關押到開庭為止，因向海濤有逃亡風險。向海濤是於 2008 年到 2017 年間在孟山都任職。

美國司法部稱，一個聯邦大陪審團以一項共謀經濟間諜罪、三項經濟間諜罪、一項共謀竊取商業秘密罪、以及三項商業秘密盜竊罪起訴了向海濤。

聯邦調查局 (FBI) 說，向海濤曾就職於孟山都一家名為 The Climate Corporation 的子公司，該子公司開發了用於提高農業生產率的軟體平台，其中包括其專有的「營養優化方法」算法、以幫助農民決定如何在田裡施肥。

FBI 說，向海濤與中國個別人士保持溝通有一年多，並最終獲得了中國科學院南京土壤科學研究所的一個管理職位，他於 2017 年 6 月月接受了這份工作。

(本文不開放合作媒體轉載)