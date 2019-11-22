美鮪魚罐頭大廠大黃蜂申請破產 由台灣豐群水產收購

位於美國聖地牙哥的大黃蜂 (Bumble Bee) 食品，於週四 (21 日) 申請破產，並同意將以 9.25 億美元金額，將資產售予台灣豐群水產。

北美最大的罐頭海產公司大黃蜂食品，於週四 (21 日) 根據美國破產法第 11 章申請破產，並尋求買家接手。

大黃蜂 CEO Jan Tharp 表示：「目前是非常艱難的時刻，但為了維持日常營運不受到阻礙，我相信現在這個動作是最好的決定。」

大黃蜂於 2017 年被指控，與南韓東遠集團（Dongwon Industries）旗下鮪魚罐頭品牌「StarKist」、以及 Chicken of the Sea International 這兩家公司，自 2011 年至 2013 年，共同操縱美國鮪魚罐頭價格。

該訴訟判決大黃蜂 2500 萬美元罰款，並須於 5 年期間內支付，目前仍剩下 1700 萬美元尚未支付。為了負擔大筆的訴訟費用以及罰款，使得大黃蜂需透過融資來支應，在申請破產時，即將到期債務已累積至 6.5 億美元。

大黃蜂表示，已經由目前的貸款機構，取得 2.8 億美元的再融資，預計該筆資金將可提供足夠的流動性，以維持公司營運至新買家接手為止。大黃蜂目前全球有約 500 名員工，公司預計將繼續維持營運，並且將保留幾乎所有的員工。

另外，大黃蜂的加拿大關係企業 Connors Bros Clover Leaf Seafoods，也將根據加拿大清算法進行重整。CEO Tharp 表示：「美國和加拿大的營運，皆不會被打斷，員工也皆會領到薪資，並且與所有顧客及供應商的交易，也都會正常進行。」

大黃蜂在美國鮪魚罐頭市場，市占率為 41%，而豐群水產則是大黃蜂最大的供應商之一。豐群水產計畫將以 2.75 億美元現金收購大黃蜂，並承接剩餘的 1700 萬美元罰款、以及 6.39 億美元債務。