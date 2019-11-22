康舒回台投資25億元 許勝雄：台灣若錯失招商契機恐再等20年

總統蔡英文及經濟部長沈榮津今 (22) 日前往康舒科技 (6282-TW) 參訪，視察廠商落實投資情況，康舒董事長許勝雄指出，第一期約投入 25 億元，其中 12.5 億元蓋廠房、6 億元買設備，營運資金約為 7 億元，並強調現在是台灣千載難逢的機會，若政府沒有塑造出招商引資的環境，讓台商或外資進來，錯失契機恐怕要再等 20 年。

蔡英文表示，台商回台投資是今年的大事，累計投資已近 7000 億元，150 家企業回來，土地在擴充、廠房在蓋、人也開始在找，這些都是實實在在的投資行為正在發生。

針對媒體詢問為何此時回台投資及未來計畫，許勝雄表示，美中貿易戰發生後，產業的供應鏈必然重新調整及規劃，許多台商開始考量必須滿足美國品牌客戶的需求，做出不同布局規劃，不管是到台灣、東南亞或其他地區投資，每一家都有不同的抉擇。

許勝雄指出，金仁寶集團旗下企業中，有 2 家選擇擴大投資台灣，其中，康舒因考量整體發展需求，淡水總部廠區要拚智慧化，電源及能源系統整體運作還是留在台灣；仁寶 (2324-TW) 除了要擴充平鎮廠，新竹廠也同步擴大招募人才，來滿足受關稅衝擊的伺服器需求，另外，越南廠部分也將增加同被列在關稅清單裡的網通產品產出；金寶 (2312-TW) 則是在泰國、菲律賓增加投資。

針對資金匯回的部分，許勝雄表示，每一家企業現金流的運作不盡然相同，錢從哪裡回來根本不是問題，重點是錢有沒有投入。以康舒來看，一部分是自有資金在國內、一部分從國外匯回，另一部分則是向銀行借貸。康舒第一期投資新廠約 25 億元，其中 12.5 億元用來蓋廠房，6 億元買設備，營運資金約為 7 億元。

許勝雄強調，投資是全面性的，在台灣除了要擴大生產能量，研發跟營運中心也都留在這裡，而現在正是千載難逢的機會，若政府沒有塑造出一個招商引資的環境，讓台商或外資進來，錯失契機恐怕要再等 20 年，因為產業鏈重新布局的循環期至少需要 20 年，這是一個嚴肅的問題，牽涉到台灣永續發展的關鍵時刻。

同時，許勝雄期許政府做到兩件事，首先，要盡快與全世界簽署 FTA，包括進入 CPTPP，因為如果台灣不跟其他經濟體或國家簽署貿易協定，會使得台商面臨高成本不利競爭的環境，若簽署後，會有越來越多台商回台進行投資；另一方面，不論台資或外資，來台灣投資當然希望看到友善的環境，可以看到政府現在也正積極處理五缺問題。

許勝雄指出，在數位時代下，雲端、5G 等應用快速發展，台灣充分的人才資源在全世界相當罕見，包括硬體、軟體及應用服務等相關研發，未來如果有更多的廠商願意回來，就會創造台灣的經濟活力，也能提升社會動能，人民所得增加帶動消費，進而形成善性循環。