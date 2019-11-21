〈樺漢集團法說〉公布營運發展三部曲 明年年中整合效益將顯現

樺漢 (6414-TW) 今 (21) 日召開集團法說，董事長朱復銓也對外公布營運發展三部曲，他透露，目前集團已經由集合走向整合，預計整合成效明年第 2、3 季就看得到，屆時將進入最終的融合階段，將誕生全面性智能解決方案的新商業模式。

朱復銓將樺漢營運策略分為集合、整合、融合 3 階段，第 1 階段的集合，是鎖定特定垂直領域領先技術、解決方案供應商、市場領導者進行策略布局，從過去併購 S&T/Kontron、瑞祺電、帆宣，到現在 S&T/Kontron、瑞祺電也能發動併購，強化品牌、技術、解決方案布局。

而在集合階段達成一定的規模後，朱復銓透露，目前已經走到第 2 階段的整合，透過樺漢內部建置整合平台外，搭配母公司鴻海集團的資源，從製造、供應鏈、採購，延伸到新技術研發、創新生意模式、全球化銷售等，將集團效益最大化。

朱復銓認為，整合成效預計到明年第 2、3 季會比較明顯，且會持續下續，因為除了子公司外，個子公司併購的公司，也將持續進行整合。

而在整合成效出現後，就將進入最後的融合階段，由帆宣主導系統整合，並透過 S&T/Kontron、瑞祺電、沅聖等子公司提供軟、硬體，拓展一條龍、全方位的智能化解決方案，應用將涵蓋智慧製造、城市、運輸、零售、教育等廣泛領域。