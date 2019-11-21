信錦明年訂單能見度轉佳 營收可望終止連5年衰退

軸承廠信錦 (1582-TW) 表示，明年接單能見度比今年好、配合客戶建構的第 2 套供應鏈也將啟動，加上併購鎂鋁合金壓鑄廠敬得，預計明年營收將重返成長，擺脫連 5 年衰退，獲利也將同步升溫。

信錦指出，今年受到美中貿易戰影響，接單較謹慎「且戰且走」，全年營收估較去年略減，但隨著下游代工廠將產線移往中國以外的第 3 地，信錦配合客戶建立的第 2 套供應鏈也將投產，明年接單狀況將更積極。

信錦透露，明年美、台系品牌客戶給的訂單展望都比今年好，無論在高階、電競，或是中低階的訂單均較今年成長，訂單能見度相當高，螢幕相關營收預計將高個位數成長。

信錦日前宣布斥 5.5 億元，取得鎂鋁合金壓鑄廠敬得 72.81% 的股權，預計 11 月底交割，12 月認列營收，明年可貢獻全年營收，看好明年整體營收將睽違 5 年重返成長軌道。

法人則估，信錦今年營收雖較去年略減，但產品組合改善下，全年獲利可望略優於去年，加上減資後股本變小，每股純益上看 7.5 元，明年營收則估年增 1 成，每股純益則可達 8 元以上。

信錦也將在今 (21) 日下午召開法說會，由於敬得科技為美國半導體大廠英特爾 (Intel) 企業級 SSD 的機殼及零組件供應鏈外，也是國內強固型電腦大廠神基 (3005-TW) 的供應鏈，信錦的併購綜效，預計也將成為法人關注焦點。