〈昇陽半展望〉Q4二大因素影響業績下滑 重申是短期問題

再生晶圓暨晶圓薄化廠昇陽半導體 (8028-TW) 今 (20) 日召開法說，昇陽半表示，第 4 季受總體需求下滑、客戶規格問題二大因素影響，營運表現不如先前預期，但也強調，此為客戶端短期問題。

昇陽半第 3 季再生能源、晶圓薄化產能滿載，出貨暢旺，原先預估受惠 5G 需求帶動下，兩大事業營運動能將持續至第 4 季，第 4 季營運可望維持第 3 季高檔水準。

不過，由於功率半導體客戶拉貨動能趨緩，導致昇陽半 9 月起營收逐月下滑。對此，昇陽半表示，有大廠日前表示，到明年第 3 季前功率市場不會好，顯示總體功率市場需求下滑，加上個別客戶短期規格問題等二大因素影響，使第 4 季表現不如預期，但強調目前沒有掉單情況，只是客戶端短期問題，雙方業務還是持續。

雖然第 4 季營運表現恐不如先前預期，但昇陽半前 10 月營收已達 22.15 億元，超越去年全年營收，今年將改寫全年營收新高紀錄，雖然年增幅可能不如法人先前預期的上看 3 成，但仍將維持雙位數成長。

昇陽半第 3 季稅後純益 1.09 億元，季增 15.96%，年增 69.4%，每股純益 0.83 元，創上市來單季新高。前 3 季稅後純益 2.73 億元，年增 72.78%，每股稅後純益 2.07 元。