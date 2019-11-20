三大法人賣超26.51億元 加碼華邦電及旺宏4.67萬張

台股今 (20) 日在多方改採防守策略下，終場加權指數小拉尾盤收 11631.2 點，較昨日下挫 25.2 點，成交值 1162.61 點，三大法人賣超 26.51 億元。法人聚焦記憶體相關族群，聯手加碼華邦電 (2344-TW)、旺宏 (2337-TW) 4.67 萬張。

三大法人今日買賣超顯示，外資及陸資（不含外資自營商）買超 10.13 億元，投信買超 0.96 億元，自營商賣超（合計）37.61 億元，外資台指期多單口數減少 3552 口，未平倉合約口數 40968 口。

台股今日買超較多個股為，旺宏、友達、華邦電、中信金、台泥、亞泥、聯電、緯創、鴻海、仁寶。外資賣超較多的個股為新光金、遠東新、晶電、開發金、冠軍、台表科、國泰金、玉山金、中石化、台積電、欣興。

集中市場今天投信買超較多的個股為，晶電、旺宏、金像電、定穎、台表科、華邦電、台積電、台郡、元大金、緯創、景碩。集中市場今天投信賣超較多的個股為，華通、聯電、智邦、聯茂、南電、遠東新、立積、瀚字博、興能高、金寶。

集中市場今天自營商買超較多的個股為，長榮、華通、華邦電、遠東新、聯電、旺宏、南紡、彩晶、欣興、喬山。集中市場今天自營商超較多的個股為，群創、鴻海、嘉聯益、台泥、廣達、新光金、緯創、景碩、台郡、燿華。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，美股昨日拉回、造成亞洲區域股市修正，台股今日盤中量能不足，個股走勢也多空不一，櫃買指數更是長黑收跌 1.05%，預估台股未來仍將維持高檔震盪整理格局。

證券分析師黃漢成說，進入 11 月下旬，總統大選選前股市將不會出現大壞表現，同時，12 月又有集團股作帳、法人作帳行情，目前新台幣小升、外資續買超台股，接下來台股將維持震盪向上格局，再突破前波高點可能性不低。