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Arm台灣區總裁曾志光接任 將專注三領域

Arm 台灣總裁曾志光。(Arm提供)
Arm 台灣總裁曾志光。(Arm提供)

全球高效能運算技術大廠 Arm 台灣今 (12) 日宣佈，原掌管台灣銷售事業部與應用工程部的副總裁曾志光，即日起升任為 Arm 台灣總裁，將以其營運管理和產業經驗，負責台灣市場整體營運，也盼與各家半導體廠合作，期望在 AI、5G、IoT 浪潮中扮演關鍵引擎，帶領台灣團隊邁向新的里程碑。

曾志光在半導體科技產業已擁有近 20 年專業經驗，並表示，很高興能與 Arm 台灣團隊活絡市場動能、為客戶以及生態系統夥伴創造價值，台灣是很活潑的生態環境，擁有許多優秀的 IC 設計公司、完整的半導體上下游、以及多元生態系夥伴，而 Arm 將持續整合新興技術及資源、擁抱創新，並優化終端產品與服務。

曾志光在 2010 年加入 Arm 台灣，擔任商業發展與銷售一職，曾主導並協助多項重要產品在台業務、策略規劃和執行，之後曾轉戰雲創通訊 (M2COMM) 擔任全球業務與行銷副總經理，專注 IoT 工業、零售、醫療等產業的創新應用與銷售，並負責全球市場營運、管理日本與歐洲分公司。

Arm 指出，曾志光曾在 2 年期間創造超過 10 倍的業績成長，2017 年再次受邀回到 Arm 台灣，管理業務與工程二大部門，年年創造業績高峰。

此外，原任 Arm 台灣總經理謝弘輝則轉任 Arm 全球創新暨投資副總裁，負責 Arm 策略新商機的開發，同時為台灣 Arm IoT Fund 提供諮詢建議，以及與公部門和法人機構合作，協助新技術的拓展，並直接與總部 Arm 策略長 Jason Zajac 彙報。

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