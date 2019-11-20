順藥攜中國上海醫藥攻腦中風 早盤一度漲逾半根停板

順藥 (6535-TW) 與中國上海醫藥 (02607-HK) 攜手合作的藥品，急性缺血性腦中風新藥 LT3001 在中國臨床試驗正式啟用，董事長蔡長海表示，LT3001 除中國臨床試驗外，將同步於台灣、美國等進行第二期臨床試驗，激勵今 (20) 日股價開高走高，盤中最高站上 32.25 元，拉出半根漲停，收復 10 日線。

展望未來，蔡長海指出，順藥與中國上海醫藥簽署授權協議，產品為急性缺血性腦中風新藥 LT3001，LT3001 授權於北京首都醫科大學，順藥接手後，會以 rSD(探索與開發) 研發模式，可望加速新藥開發進程。

海外布局方面，蔡長海表示，LT3001 已完成第一期臨床試驗，將進行第二期臨床試驗，為加速歐、美、日等市場，上藥將提供 LT3001 的中國臨床數據，來運用在後續全球臨床開發。

上藥集團總裁左敏表示，集團目標 2020 年推出 20 個創新藥物，順藥的 LT3001 就是上藥引進的第一個藥物，盼此專案做為起點，雙方未來有更多合作交流。

據雙方日前簽署的授權協議內容，順藥可取得簽約金及研發里程碑金，金額最高達人民幣 2.6 億元 (約新台幣 11.3 億元)，產品未來銷售後，順藥可獲 6-12% 的銷售權利金。