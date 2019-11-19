追蹤外送平台落實僱傭 勞動部明年3月第2波勞檢

勞動部日前認定 5 家食物外送平台業者與外送員間為僱傭關係，職安署長鄒子廉今 (19) 日表示，預計月底將釋出最新版的食物外送作業安全指引，並擬納入職安法設施規則，明年 3 月會再針對外送平台展開專案勞檢，檢視業者是否落實保障外送員工作權益。

勞動部職安署 10 月底公布美食外送平台勞檢結果，認定 foodpanda、Uber Eats、lalamove、Cutaway、Quick Pick 共 5 家平台業者與外送員為僱傭關係，近日也將勞檢結果陸續移交到地方政府及勞保局。

鄒子廉指出，明年 3 月外送平台將納入專案勞檢調查，仍以勞務關係認定為重點抽查項目，已檢查過的業者會再進行複檢，新增的外送平台也不排除納入檢查範圍，以保障外送員工作權益。

鄒子廉表示，目前正在研議修正食物外送作業安全指引，最快 11 月底就會訂出 2.0 版本，將修正納入職業安全衛生設施規則。

另外，為釐清僱傭關係與承攬關係認定原則，勞動部今天也公布「勞動契約認定指導原則」，明定勞動契約認定的標準，並首創「勞動契約從屬性判斷檢核表」，詳列 25 項檢核事項供勞工或事業單位勾選，符合程度越高代表從屬性越高，勞工與企業就越不是承攬關係。