上市公司獲利衰退創7年最慘 2家公司恐下市櫃

金管會今 (19) 日公布，上市櫃公司今 (2019) 年前三季營收、稅前純益都雙雙衰退，其中，上市公司前三季稅前純益 1 兆 4391 億元，衰退 19%，創 2013 年、7 年以來同期獲利最大衰退幅度；上市公司奕智博 (5259-TW) 與上櫃公司永利 (8080-TW) 未如期出具第 3 季財報，最快明年 6 月底恐下市櫃。

金管會統計，上市櫃公司 (含第一上市櫃) 累計前三季營收 23 兆 6523 億元，較去年同期減少 1189 億元，減幅 0.5%。

從獲利來看，上市櫃稅前盈餘為 1 兆 6398 億元，較去年同期減少 3294 億元，減少幅度 16.73%。但是，光是上市公司累計稅前盈餘 1 兆 4391 億元，衰退 19%，創 2013 年、7 年以來同期獲利最大衰退幅度。

金管會統計，到 11 月 14 日為止，上市櫃公司應申報財報家數有 1697 家，除奕智博及永利未如期出具第 3 季財務報告，其他公司皆已按照規定期限內完成公告申報。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，這 2 家在今天已停止買賣，若連續 6 個月沒有買賣，公告 40 天後，須終止上市櫃，預計明年 6 月底下市櫃。

至於企業獲利衰退，蔡麗玲表示，由於全球經濟出現趨緩現象，市場需求價格下降，且幅度大於材料下降幅度，造成毛利率下降，另外也有公司產能利用率減少，使製程成本變高，導致獲利減少。

今年第 3 季獲利成長較佳的產業，包括金融保險業因淨投資收益提升而推升獲利；水泥工業因需求及價格皆大幅成長而增加獲利；其他則受惠全球運動風氣日盛及轉投資公司收益挹注，獲利表現佳，至於衰退最多的產業依序為塑膠、半導體及油電燃氣。

上櫃部分，第 3 季累計營業收入 1 兆 5728 億元，較去年同期減少 401 億元，減少幅度 2.49%；稅前盈餘為 1415 億元，較去年同期增加 20 億元，成長幅度 1.43%。

蔡麗玲表示，上櫃公司第 3 季獲利成長較佳的產業包括光電業，主要是去年基期較低，因為去年度全球太陽能市況低迷，認列較多損失，而今年光電業有認列處分土地及廠房利益所致；半導體業受惠於觸控面板感測晶片需求成長及單價較高的長期合約出貨，帶動營收及獲利增加；電子商務業則是因部分公司今年減少運費補貼所致。