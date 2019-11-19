美元、人民幣保單前9月買氣雙退 澳幣保單逆勢成長

金管會今 (19) 日公布外幣保單業務概況，其中，美元投資型保單、人民幣投資型保單今 (2019) 年前 9 月買氣都較去年衰退，其中人民幣保單更是年減近 5 成，只有澳幣保單逆勢成長。

累計至 9 月底，壽險業外幣保單新契約保費收入折合約新臺幣 3968.76 億元，年減 18%，其中，投資型保單折合約新臺幣 1287.55 億元，年減達 36%，傳統型保單折合約新臺幣 2681.21 億元，年減 5%。

若從個別公司來看，外幣投資型保單賣最好的前三名公司依序為：法國巴黎人壽、南山人壽、國泰人壽；外幣傳統型保單賣最好的則是新光人壽、國泰人壽、富邦人壽。

以幣別來看，美元保單新契約保費收入約 108.65 億美元，其中，投資型保險約 27.56 億美元，年減，傳統型保險約 81.09 億美元，年減 11%。

美元投資型保單賣最好的公司為法國巴黎人壽、、南山人壽、國泰人壽；美元傳統型新契約保費收入前三名公司則依序為新光人壽、國泰人壽、南山人壽。

澳幣保單新契約保費收入約 10.74 億澳元，其中投資型保險約 3.47 億澳元，年減 28%，傳統型保險約 7.27 億澳元，逆勢年增 24%。

澳幣投資型保單賣最好的為法國巴黎人壽、國泰

人壽、安聯人壽。澳幣傳統型新契約保費收入前三名公司：依序為新光人壽、國泰人壽、富邦人壽。

人民幣保單新契約保費收入約 48.91 億人民幣，其中，投資型保險約 46.25 億人民幣，年減 47%；人民幣傳統型保險約 2.66 億人民幣，年減 1%。

人民幣投資型新契約保費收入前三名公司：依序為法國巴黎人壽、中國人壽、南山人壽。人民幣傳統型新契約保費收入前三名公司：依序為國泰人壽、台灣人壽、新光人壽。

金管會表示，保險業銷售外幣保單時，應瞭解及評估消費者對匯率等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策，以利業務穩健經營及維護消費者權益。