客戶2021年Mini LED手機訂單爆發 晶電明年下半年備妥產能因應

LED 廠晶電 (2448-TW) 今 (19) 日召開法說，晶電表示，明年 Mini LED 背光手機產品將陸續出貨，但得待 2021 年上半年才會大量出貨，為此也將在明年下半年備妥產能，而 Mini LED RGB 顯示屏也將在明年上半年放量，看好明年整體產能利用率將較今年拉升，下半年營運將明顯改善。

晶電今年 Mini LED 已有包括穿戴式裝置、電視等客戶，各類機種均有嘗試導入，且從供應鏈情況來看，應用已近成熟。晶電預估，明年將有 Mini LED 背光手機出貨，但出貨明顯放量得待 2021 年，從客戶端的預估來看，2021 年上半年可望大量出貨，晶電將在明年下半年備妥產能。

在 Mini LED 顯示屏方面，主要由晶電旗下 Mini LED 模組業務子公司元豐新科技負責，晶電表示，晶粒品質沒問題，主要在產品品質穩定度，明年 Mini LED RGB 顯示屏出貨，估將於第 1 季或第 2 季放量。

從各類應用營收比重來看，今年第 2、3 季電視背光營收比重約 5-10%，手機等低功率 LED 佔比 10-15%，照明降至 20%，顯示屏 20-25%，車用 10-15%，紅外線與 VCSEL 約 10-15%。據晶電預估，明年下半年 Mini LED 背光、顯示器將占藍光產能達 2 至 3 成。

晶電從第 3 季起採取優先去化庫存策略，產能利用率雖降低，但存貨金額持續下降，今年整體產能利用率估約 6 至 7 成，晶電預估，由於庫存已去化至健康水位，明年待需求升溫，產能利用率將會拉升，明年下半年營運將會明顯改善。

晶電往年資本支出約在 25 至 30 億元水準，對於明年資本支出，晶電初步預估將達 50 億元，主要將用於 VCSEL 與 Mini LED 新品後段製程產能投資。